В России будут выпускать пиво для поставок в Беларусь 10 15.05.2023, 21:11

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Будут ли белорусы его пить?

Стало известно, что в России будут выпускать пиво для поставок в Беларусь, пишет издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Росаккредитации и Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).

Сообщается, что российская компания AB InBev Efes начинает выпуск пива для белорусского рынка. Пока речь идет о марке Grossberg, права на которую принадлежат компании «Евроторг». Сказано, что производить пиво будут на двух заводах в Калуге, а также в подмосковном Клину.

Вместе с тем, в компании «Евроторг» отказались от комментариев. Однако на AB InBev Efes журналистам подтвердили, что производить пиво будут именно для поставок в Беларусь. Ожидается, что на прилавках белорусских магазинов купить пиво можно будет уже летом 2023 года, но объемы сделки не сообщаются.

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