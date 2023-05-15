Лукашенко «засветил» секретную термокружку, как у Путина

Лукашенко «засветил» секретную термокружку, как у Путина10
- 15.05.2023, 21:14
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Ее используют в связи с «рекомендацией врачей пить определенный напиток».
На столе рядом с белорусским диктатором Александром Лукашенко заметили термокружку, как у Путина.
Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ», аналогичную термокружку Путин регулярно использует Путин, в частности на публичных мероприятиях.
Экс-повар Кремля Виктор Беляев в одном из интервью рассказывал, что такие чашки используются в связи с «рекомендацией врачей пить определенный напиток». Лукашенко начал пользоваться термокружкой в январе 2022 года.