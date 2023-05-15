Украинский дрон-камикадзе уничтожил российский комплекс» «Муром-М»1
- 15.05.2023, 21:31
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Видеофакт.
Воины 3-й отдельной танковой Железной бригады уничтожили комплекс видеотепловизионного наблюдения «Муром-М» на Кременском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады опубликовали видео успешной атаки в соцсети.
«Аэроразведка гаубического артдивизиона (комдив «Росомаха») и реактивного артдивизиона (комдив «Стугна») обнаружила вражеский комплекс «Муром-М». Наши реактивники и уничтожили его дроном-камикадзе типа FPV», - написали бойцы.
«Муром-М» – это мощная аппаратура для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Оптика позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор может в темноте обнаружить автомобиль на дистанции до 8 км и людей на дистанции до 4 км.