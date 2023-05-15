Столтенберг: Задача НАТО – обеспечить, чтобы Украина победила 15.05.2023, 21:44

Йенс Столтенберг

Украина имеет право выбирать свой собственный путь.

Во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе (Литва) страны-члены блока договорятся увеличить расходы на оборону. Об этом 15 мая заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время включения на Копенгагенском саммите демократии. Его выступление опубликовал Sky News.

Он отметил, что цель расходовать не менее 2% ВВП на оборону – это «то, что должно быть достигнуто как можно скорее, немедленно, не ожидая слишком долго».

Он подтвердил, что двери НАТО остаются открытыми и заявил, что во время вильнюсского саммита страны согласуют многолетнюю программу для Украины «чтобы помочь Украине отойти от советских стандартов, доктрин, оборудованию и стать полностью совместимыми с НАТО».

По мнению Столтенберга, это приблизит вступление Украины в НАТО.

«Что касается членства, я ожидаю, что союзники по НАТО скажут, что Украина станет членом Альянса... Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь», – сказал он.

Генсек Альянса также заявил, что задача НАТО сейчас поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

«Самая неотложная задача НАТО – обеспечить победу Украины в войне с Россией... Мы не знаем, чем закончится эта война, но мы знаем, что когда она закончится, крайне важно, чтобы мы смогли предотвратить повторение истории», – сказал Столтенберг.

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