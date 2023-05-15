Как правильно выбрать ранние овощи и фрукты 15.05.2023, 21:50

Ваша цель — минимум нитратов — будет достигнута с этими советами.

Первые в сезоне овощи, фрукты и зелень на прилавках рынков и магазинов. Но покупая первую клубнику или пучок зелени, следует помнить о потенциальной опасности, которую они могут содержать — это нитраты и пестициды.

Как правильно выбрать овощи и фрукты с минимальным количеством нитратов, рассказывает «Телеграф». Благодаря советам вы будете уверены в выбранных продуктах.

Как выбрать овощи и фрукты с минимальным количеством нитратов

Выращенная в парниках продукция содержит в 2-3 раза больше нитратов. Со свежими овощами в организм человека попадает от 40 до 80% суточной дозы нитратов. Наиболее подвержены накоплению азотистых соединений капуста, редис, зеленый лук и укроп.

Для того чтобы ранние овощи и фрукты принесли максимум пользы и не навредили организму, необходимо соблюдать простые правила по выбору и приготовлению продукции:

Не выбирайте большие плоды, потому что это один из визуальных признаков наличия в нем стимулирующих веществ.

Вся зелень (укроп, шпинат, петрушка) и огурцы должны быть темно-зеленого цвета; обрез корней зелени должен быть свежим, а огурцы – твердыми и с тонкой кожурой.

Ранняя капуста более безопасна, когда не очень твердая, с ярко-зелеными блестящими листьями и свежим обрезом. Плоды редиса должны быть не очень большими, но твердыми и равномерно окрашенными, без темных и желтых пятен. При выборе болгарского перца обращайте внимание на чашечку – она должна быть зеленой и иметь свежий вид.

Больше нитратов – в сердцевине или кочане плода. Поэтому жесткие ребра капусты, расположенные у кочана, лучше не употреблять. Обязательно удаляйте желтую сердцевину из красного помидора.

В домашних условиях можно несколько снизить вредное содержание нитратов. Главное правило – перед употреблением и приготовлением тщательно мойте клубнику, черешню, овощи, удаляйте поврежденные и зеленые части (картофель, морковь), а также замочите их на 15-20 минут в холодной воде, слейте воду и замочите еще раз.

В огурцах и редисах желательно очищать кожуру, срезать плодоножки и хвостики минимум сантиметр с обеих сторон. То же самое касается и ранней моркови, свеклы. Стебли зеленые (петрушка, укроп и т.п.) накапливают больше нитратов, чем веточки, поэтому лучше их не употреблять.

Овощи, которые не подвергаете термообработке – огурцы, помидоры, капуста, зелень – перед употреблением обрызгайте лимонным или гранатовым соком: их кислота обладает свойством обезвреживать нитраты. Нитросоединения в желудке превращаются в опасные только под влиянием нитробактерий, а лимонная кислота быстро заблокирует их размножение.

При тепловой обработке уровень нитратов снижается на 60-80%, но отвар из ранних овощей необходимо слить сразу же после варки, а затем уже солить овощи.

Не стоит держать овощи долго даже в холодильнике, ведь при изменении температуры и длительном хранении нитраты быстро превращаются в нитриты.

Салаты лучше готовить на один раз и не хранить разрезанные овощи в холодильнике.

Перед приготовлением "молодого" борща овощи следует сначала проварить в небольшом количестве воды и слить ее, а уже на свежем — готовить блюдо.

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