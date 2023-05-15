Финал «Евровидения» собрал рекордную аудиторию 2 15.05.2023, 22:16

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Финал только на одном телеканале смотрело больше людей, чем население Беларуси.

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2023», который проходил от имени Украины, собрал крупнейшую телевизионную аудиторию. Об этом сообщает BBC.

Так, во время гранд-финала на телеканале BBC был достигнут пятиминутный пик в 11 миллионов зрителей, в среднем финал смотрели 9,9 миллионов человек. Данные по всему миру еще собираются.

«Тот факт, что столько миллионов людей смотрели конкурс, свидетельствует о том, насколько значимым стало Евровидение и действительно подчеркивает тему соревнования Объединенные музыкой. Мы искренне надеемся, что позволили Украине гордиться», - заявила директор BBC Unscripted Кейт Филлипс.

В прошлом году, по оценкам организатора конкурса EBU, — Евровидение посмотрели более 160 миллионов человек во всем мире.

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