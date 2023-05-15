Финал «Евровидения» собрал рекордную аудиторию

Финал «Евровидения» собрал рекордную аудиторию2
- 15.05.2023, 22:16
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Финал только на одном телеканале смотрело больше людей, чем население Беларуси.
Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2023», который проходил от имени Украины, собрал крупнейшую телевизионную аудиторию. Об этом сообщает BBC.
Так, во время гранд-финала на телеканале BBC был достигнут пятиминутный пик в 11 миллионов зрителей, в среднем финал смотрели 9,9 миллионов человек. Данные по всему миру еще собираются.
«Тот факт, что столько миллионов людей смотрели конкурс, свидетельствует о том, насколько значимым стало Евровидение и действительно подчеркивает тему соревнования Объединенные музыкой. Мы искренне надеемся, что позволили Украине гордиться», - заявила директор BBC Unscripted Кейт Филлипс.
В прошлом году, по оценкам организатора конкурса EBU, — Евровидение посмотрели более 160 миллионов человек во всем мире.