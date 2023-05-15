Макрон: Украинские летчики будут проходить обучение во Франции
- 15.05.2023, 22:25
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Обучине может начаться уже «сейчас».
Украинские пилоты будут проходить обучение во Франции, оно может начаться уже «сейчас».
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1, которое вышло 15 мая.
«Мы открыли двери для обучения пилотов. Будем это делать с несколькими другими европейскими странами. Также ведутся переговоры с американцами. Обучение может начаться сейчас», – сказал Макрон.
В то же время он отметил, что пока Франция не будет предоставлять Украине боевые самолеты.
«Франция все еще в том же положении: помогать Украине сражаться, и сейчас многое поставлено на карту. Потому что успех этого контрнаступления будет иметь решающее значение для способности построить прочный мир», – заявил Макрон.
Президент Франции добавил, что Украина получит новую партию боеприпасов.