Макрон: Украинские летчики будут проходить обучение во Франции 15.05.2023, 22:25

1,328

Обучине может начаться уже «сейчас».

Украинские пилоты будут проходить обучение во Франции, оно может начаться уже «сейчас».

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1, которое вышло 15 мая.

«Мы открыли двери для обучения пилотов. Будем это делать с несколькими другими европейскими странами. Также ведутся переговоры с американцами. Обучение может начаться сейчас», – сказал Макрон.

В то же время он отметил, что пока Франция не будет предоставлять Украине боевые самолеты.

«Франция все еще в том же положении: помогать Украине сражаться, и сейчас многое поставлено на карту. Потому что успех этого контрнаступления будет иметь решающее значение для способности построить прочный мир», – заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что Украина получит новую партию боеприпасов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».