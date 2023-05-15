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Макрон: Украинские летчики будут проходить обучение во Франции

  • 15.05.2023, 22:25
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Макрон: Украинские летчики будут проходить обучение во Франции

Обучине может начаться уже «сейчас».

Украинские пилоты будут проходить обучение во Франции, оно может начаться уже «сейчас».

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1, которое вышло 15 мая.

«Мы открыли двери для обучения пилотов. Будем это делать с несколькими другими европейскими странами. Также ведутся переговоры с американцами. Обучение может начаться сейчас», – сказал Макрон.

В то же время он отметил, что пока Франция не будет предоставлять Украине боевые самолеты.

«Франция все еще в том же положении: помогать Украине сражаться, и сейчас многое поставлено на карту. Потому что успех этого контрнаступления будет иметь решающее значение для способности построить прочный мир», – заявил Макрон.

Президент Франции добавил, что Украина получит новую партию боеприпасов.

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