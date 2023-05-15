Танки Abrams для обучения украинских военных доставлены в Германию 15.05.2023, 22:54

Об этом сообщил Пентагон.

Соединенные Штаты Америки доставили в Германию 31 танк Abrams, которые будут использоваться для обучения военных ВСУ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Патрика Райдера.

«Я могу подтвердить, что 31 танк М1 Abrams прибыл в Германию», - сказал Райдер.

По его словам, их будут использовать для подготовки к дальнейшему обучению украинских танкистов.

Представитель Пентагона добавил, что украинские военные, по оценкам США, прибудут на учебу в течение нескольких следующих недель.

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