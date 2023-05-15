Как будет выглядеть Tesla Model 3 Highland 15.05.2023, 23:44

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Фото и «фишки» модели авто.

Новая модель компании Tesla, автомобили которой подпадают в Украине под транспортный налог в 2023 году, Model 3 под кодовым названием Highland дебютирует во второй половине 2023 года. Компания активно тестирует новую версию Model 3, которая получит новый интерьер, больше датчиков и камер, а также улучшенную систему беспилотного вождения.

Об этом пишет «Апостроф».

В Сети появились фото салона новой Tesla Model 3, на которых запечатлено измененное рулевое колесо с удалёнными подрулевыми переключателями и обновлённый экран мультифункциональной системы.

В новой модели элементы управления расположены на спицах рулевого колеса и заменяют традиционные рычаги. Они используются для указателей поворота и для управления традиционными функциями.

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