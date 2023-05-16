Над Кремлем снова летали беспилотники 16.05.2023, 3:01

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Видео.

Очередной беспилотник был замечен около Кремля в столице РФ Москве. В частности, местные жители запечатлели объект в небе на камеры своих телефонов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на инсайдерские данные по полетам БпЛА над Москвой и Московской областью.

В соцсетях также опубликованы видео, на которых зафиксированы полеты дронов над МКАДом и Кутузовским проспектом, а также в районе Кремля.

«14 мая в 22.42 поступила информация: по городскому телефону позвонила гражданка, которая сообщила, что видела в небе две минуты назад огоньки в небе, крестик в небе, похожий на квадрокоптер, и через минуту полетел самолет, оба в сторону Кремля», - отметил источник канала.

Прилегающая к Кремлю территория была обследована, но беспилотники обнаружены не были.

На следующий день москвичи снова видели беспилотник у Кремля. 15 мая в 00.02 полицейский заметил в небе над храмом Василия Блаженного летательный аппарат, который направлялся в сторону парка Зарядье. Однако после обследования прилегающей к Кремлю территории беспилотник снова обнаружен не был.

В Московской области БпЛА наблюдались над несколькими заводами и войсковыми частями.

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