«Ходячая мумия с тремором головы» 5 16.05.2023, 7:40

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Лукашенко уже недееспособен?

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал странные кадры с «восковым» Лукашенко, которые вчера опубликовала пресс-служба диктатора.

«Лукашенко своим появлением опроверг слухи о кончине, но у народа появились вопросы о его дееспособности. Ходячая мумия с заторможенной реакцией, перевязанной рукой и тремором головы. Выход из наркоза не прошел бесследно?», — написал Дмитрий Болкунец.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Вчера диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.

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