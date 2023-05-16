Пригожин устроил новый скандал с генералом и депутатом Госдумы РФ 2 16.05.2023, 7:53

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Внутренний раздрай в России продолжает набирать обороты на фоне неудач российской армии в Украине. Заявление российских мобилизованных о желании перейти в состав ЧВК «Вагнер» вызвало резкую реакцию российских депутатов, которые понимают, что де-факто начинается неуправляемый развал армейских подразделений ВС РФ.

Депутат Думы, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что мобилизованным, которые перейдут в ЧВК «Вагнер», угрожают 15 годами тюрьмы, сообщает dialog.ua.

Из российских героев и главной военной надежды Москвы подопечные Пригожина превратились в «незарегистрированное незаконное вооруженное формирование».

Попытка перейти в его ряды будет сурового караться российскими властями.

«ЧВК - это незаконное вооруженное формирование, непонятно где зарегистрировано и что оно выполняет. (...) Есть ряд законов, которые запрещают какое-либо самовольное оставление частей и уголовно наказывают за это: от 10 до 15 лет», - заявил российский депутат.

Пригожин уже ответил российскому генералу на угрозы садить в тюрьму оккупантов, перешедших к его ЧВК: «Бздила картонная, собирайся и дуй на фронт. Покажи, на что ты способен, болтун безмозглый».

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