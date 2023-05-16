«Фатальный ход болезни Путина не остановить» 1 16.05.2023, 8:04

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фото: getty images

Российские элиты засуетились в ожидании момента «Х».

Российская элита в курсе реального состояния здоровья кремлевского диктатора Владимира Путина и уже ждет его отставки.

Уверенность в этом выразил оппозиционер и политолог Валерий Соловей. Представители российской власти давно заметил, что вместо Владимира Путина на публике начали появляться его двойники.

Как сообщает УНИАН, российский оппозиционер отметил, кончину Владимира Путина «отодвинули усилиями бригады врачей».

Собеседник СМИ указал, что главу Кремля, естественно, лечили не российские врачи, «а врачи из страны с более продвинутой медициной».

«Путина оперировали, но есть болезни, фатальный ход которых не остановить», - резюмировал Соловей.

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