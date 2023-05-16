Небензя в ООН прочитал по бумажке заявление об армии РФ в Украине и потерял дар речи 1 16.05.2023, 8:39

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Василий Небензя

Не поверил собственным словам?

15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в очередной раз заявил о «непричастности» армии РФ к бомбежкам мирных целей в Украине. Свое заявление он читал по бумажке.

После слов о том, что ВС РФ якобы не бьют по мирным городам Украины, дипломату понадобилось время, чтобы прийти в себя от лжи и продолжить дальше.

Кадры его заявления публикует ТГ-канал «Украина 365».

«ВС РФ не воюют с мирным населением и не подвергают его, в отличие от Вооруженных сил Украины, целенаправленным ударам. Западные страны широко известны своей любовью к теме борьбы с безнаказанностью, особенно, если это не касается их собственных преступлений», - высказался он, похоже, не веря собственным словам.

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