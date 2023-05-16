Это точно один человек? 16.05.2023, 8:48

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Как Эйсмонт поиздевалась над Лукашенко после загадочного исчезновения.

В понедельник Александр Лукашенко впервые за долгое время появился на публике. На праздновании Дня Победы диктатор выглядел (и, судя по всему, чувствовал себя) откровенно неважно, а потом и вовсе исчез почти на неделю, из-за чего стали ходить слухи о его болезни.

15 мая пресс-служба выложила фото с совещания Лукашенко с военными — снимки обработали, чтобы скрыть следы возможного недомогания и придать диктатору «цветущий вид», но перестарались: в результате отфотошопленный Лукашенко стал выглядеть еще более пугающе, пишет zerkalo.io. Посмотрите на плоды усилий пропагандистов из команды Эйсмонт.

Впервые на нездоровый вид Александра Лукашенко обратили внимание на торжественных мероприятиях 9 мая в Москве, где он присутствовал в компании Владимира Путина и еще шести лидеров стран СНГ.

Еще утром того дня, когда Лукашенко только направлялся на парад, он смог спуститься по лестнице, только опираясь на перила, а его правая кисть была забинтована.

Повязка на руке была у диктатора и во время парада, а сам он даже не обращал внимания на происходящее внизу, в отличие от сидевших рядом с ним на трибуне ветеранов.

Чуть позже Лукашенко не смог пройти 300 метров пешком, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата, и охране Путина пришлось подвезти его на электрокаре.

После парада Лукашенко не остался на формальный завтрак и сразу улетел в Минск, но там ему, очевидно, не стало лучше. Бинта на руке больше не было, но диктатор даже не произнес свою традиционную речь на возложении венков к монументу Победы — вместо него выступил министр обороны Виктор Хренин.

Короче говоря, на снимках и видео 9 мая Лукашенко выглядел и вел себя как совсем нездоровый человек. А после этого он и вовсе не появлялся на публике вплоть до 15 мая. Пропажа диктатора, которую никак не комментировали официально, дала богатую почву для слухов о его болезни.

15 мая Лукашенко наконец вновь объявился — диктатора показал народу и миру телеграм-канал «Пул Первого», близкий к его пресс-службе. Он приехал в центральный командный пункте ВВС и войск ПВО, где заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

В доказательство того, что Лукашенко «жив и относительно здоров», телеграм-канал опубликовал его фото. На нем диктатор по-прежнему выглядит довольно болезненно и опять с повязкой на руке (теперь на левой), но по крайней мере самостоятельно стоит на ногах и пребывает в сознании.

Чтобы закрепить успех, уже сама пресс-служба Лукашенко опубликовала его снимок непосредственно с совещания — но редакторы откровенно перестарались с фотошопом: после ретуши Лукашенко не просто стал выглядеть самым бодрым и подтянутым из всех присутствующих, но еще и будто скинул по меньшей мере лет двадцать.

С обработкой фото настолько переборщили, что результат имел противоположный эффект: неестественный облик диктатора сравнили с восковой куклой из музея мадам Тюссо и еще больше засомневались в его здоровье и дееспособности.

Все усугубило видео с совещания, на котором реальное состояние Лукашенко особенно заметно на контрасте с отретушированным фото: бледность и одутловатость лица и темные мешки под глазами скрыть не удалось. Вдобавок в ролике диктатор хрипит и говорит с трудом, вероятно, ему тяжело дышать.

Кажется, пресс-служба диктатора и сама поняла, что дала маху. Редакторы удалили неудачный снимок с «восковым Лукашенко» с официального сайта (хотя он уже разошелся по Сети), зато выложили несколько новых. Впрочем, на них диктатор тоже выглядит подозрительно посвежевшим — к примеру, сравните первое фото с тем, что опубликовал «Пул Первого»: на «официальном» снимке у Лукашенко гораздо меньше морщин и более здоровый цвет лица.

Напомним, что о состоянии Лукашенко или даже о месте, где он находился, до этого дня ничего не было известно. С момента торжественных мероприятий на 9 мая в Москве и Минске он не появлялся в публичном поле, никаких мероприятий с его личным участием не проводилось. При этом пресс-служба Лукашенко и чиновники молчали.

В воскресенье Лукашенко не принимал участия в торжествах по поводу Дня флага, герба и гимна. Вместо него выступил премьер-министр Роман Головченко. Также ничего о состоянии диктатора не заявили и в итоговых эфирах государственных телеканалов. Депутат российской Госдумы заявил, что Лукашенко болеет, но не сказал чем.

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