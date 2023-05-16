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Пропагандисты почуяли аромат гонки на лафетах

  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 16.05.2023, 9:16
  • 1,098
Пропагандисты почуяли аромат гонки на лафетах

Красную уставшую рожу зачем-то решили отправить в бункер.

Синепалого синегуба удалось поставить на ноги. Но крайне нездоровый вид. Красная уставшая рожа. Рука очевидно перебинтована – теперь левая. В правую уже невозможно вводить катетер. Это из серьезного.

Зачем тело решило поехать в бункер, не очень понятно, хотя большинство резиденций уже в радиусе досягаемости ракет Storm Shadow. А мы знаем, как он боится за остатки своей жизни.

Мы обратили внимание, что он не отбрасывает тени. В Украине телеграм канал, который опубликовал фото, начали называть «Пул трехсотого».

Отдельно отметим активизацию пропагандистов, которые тоже почуяли аромат гонки на лафетах. И думают, как жить «после». Те, кто особенно активно начал сотрудничать с Кремлем, сейчас вошли в зону риска.

С одной стороны, нужно отрабатывать контракт. С другой синепалый еще может придушить своими синими пальцами. И устраняет в первую очередь тех, кто смотрит в сторону востока. Но если в случае «политиков» сажают или берут в заложники родственников, то пропагандистов будут просто отстреливать. Этих не жалко. Расходный материал. Да и Тертель не будет просто так про «обострение ситуации» болтать.

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