Николая Статкевича на полгода поместили в одиночную камеру 7 16.05.2023, 9:24

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Николай Статкевич

Родственники лидера белорусской оппозиции впервые за 95 дней получили информацию о нем.

Лидера белорусской оппозиции, политзаключенного Николая Статкевича на полгода поместили в одиночную камеру.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на жену политика Марину Адамович.

Марина Адамович сообщила, что впервые за 95 дней неизвестности получила ответ от администрации колонии, где отбывает срок Николай Статкевич.

Из него следует, что на лидера оппозиции наложены 36 взысканий, в том числе 14 в виде помещения в штрафной изолятор.

«Какие удивительные «радости» случаются в жизни. Оказывается, даже не очень веселые новости могут радовать. Сегодня получила ответ из колонии на свои запросы. Всего лишь через 95 дней полной неизвестности.

Безусловно, это не письмо от Николая и веселого мало в этом ответе, но... Тот, кто ничего не знает о своих родных, меня поймет.

36 взысканий, из них 14 - ШИЗО (5 - за последние три месяца, срок не сообщают). Сейчас, вероятно, в ШИЗО тоже, либо только вышел.

В очередной раз наказан пребыванием полгода в той самой одиночке 1х3 м, аналоге ПКТ в «обычной» колонии. (Прошлые полгода растянулись на 9 месяцев). Это значит, что, если не в ШИЗО, то круглосуточно в каменном мешке с прогулкой в таком же каменном мешке полчаса в день.

Лишили всего: единой посылки и свиданий. О звонках речь даже не идет.

Писем, по-прежнему, нет. Впрочем, мне ответили, что мои письма «обрабатываются в установленные сроки». И? О письмах Николая, в общем, промолчали. «Переписка не запрещена».

Однако что-то изменилось во Вселенной. Круг наших судеб начинает переворачиваться», — написала Марина Адамович.

Николай Статкевич был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

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