Что делать, чтобы не натереть ноги новой обувью 1 16.05.2023, 9:38

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Полезные советы и лайфхаки.

Главная причина, по которой обувь начинает натирать – это неправильно подобранный размер. Как обувь малого размера, так и обувь большего чем вам нужно размера, будет натирать ноги, пишет ТСН.

Грубый или жесткий материал из которой изготовлена обувь.

Причиной натирания может быть не соответствующая модель обуви. Обувь должна хорошо прилегать к ноге, но не сдавливать ее.

Если ноги склонны к отекам, любая обувь особенно летом может натирать.

Что делать, чтобы обувь не натирала ноги

Попытаться растянуть обувь

Приобрести специальное средство, предназначенное для растяжения обуви, чаще всего, это спрей. Можно попытаться растянуть обувь специальной колодкой, которую помещают внутрь обуви. Чтобы специально ее не покупать, для этого обратитесь в мастерскую.

Попытаться смазать материал обуви каким-нибудь жиром, маслом, детским кремом, оставив на ночь.

Если материал задника слишком жесткий, его можно слегка смягчить с помощью молотка. Для этого обернуть обувь мягкой тканью и постучать по ней молотком в местах, где обувь натирает кожу.

Смазать обувь, части, которые натирают ноги воском или сухим мылом. Таким образом трение уменьшается, риск появления мозолей тоже.

Попытаться растянуть обувь с помощью воды. Намочить газету, материал в горячей воде, поместить в обувь на время. Затем вытащить и надеть обувь поверх носков, чтобы она растянулась.

Растянуть с помощью спирта — пропитать ним толстые носки, надеть их, а затем одеть обувь, которая натирает. Походить так, пока спирт полностью не испарится.

Чтобы уменьшить трение и предотвратить появление мозолей, подойдут следующие лайфхаки:

Купить специальный карандаш от мозолей. Там, где натирает, помажьте карандашом. Мозоли, тем более пузыри, ранки, если уж они есть, мазать карандашом не нужно.

Вместо карандаша можно наносить обычный вазелин, более дешевое средство, которое можно купить в любой аптеке.

Силиконовый пластырь подойдет для мозолей или для ранок. Он не сомнется, в отличие от обычного пластыря. И почти незаметен на ноге.

Антиперспирант. Помойте ноги, после этого побрыскайте их антиперспирантом и можно обуваться.

Можно купить специальные накладки на обувь и наклеить их на задник. Если проблема возникает в области пальцев, купить специальные силиконовые разделители, которые можно подобрать для любого или сразу нескольких пальцев. Они исключат трение пальцев об обуви или друг о другом. Иногда, чтобы избавиться от натирания пяток, достаточно просто приподнять стопу над задником. Для этого под стельку нужно что-нибудь подложить. А можно купить специальную стельку.

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