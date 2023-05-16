ISW: Кремль мог быть в курсе контактов Пригожина с украинской разведкой 1 16.05.2023, 9:51

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фото: ТАСС

Главаря «Вагнера» планирует объявить предателем.

Кремль готовит механизмы, чтобы в будущем признать главу ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина предателем, но это, скорее всего произойдет не в ближайшее время.

Таким образом аналитики Института изучения войны (ISW) прокомментировали публикацию The Washington Post о якобы попытках Пригожина связаться с украинской разведкой и сдать позиции российских военных в обмен на выход ВСУ из Бахмута.

По мнению экспертов, таким образом глава ЧВК продолжает свою борьбу с Минобороны РФ, но не российским президентом Владимиром Путиным. Аналитики считают, что в Кремле могли знать о потенциальных контактах Пригожина с ГУР, а потому не были удивлены этим фактом.

«Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы «Вагнера» находятся на передовой. Пригожин командует силами Вагнера на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а на такой риск Путин вряд ли пойдет», - добавили в ISW.

В то же время Кремль не может просто сместить Пригожина с должности, поскольку группа «Вагнера» - частная компания. Единственный способ сменить ее владельца заключается в установлении контроля над наемниками.

«Чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над «Вагнером», по иронии судьбы нужно было бы установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил старается сохранять формальную дистанцию», - подытожили в ISW.

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