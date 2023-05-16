C завтрашнего дня прекращается заключение договоров страхования «Зеленая карта» 16.05.2023, 9:54

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Что делать тем, кто планирует пересекать границу на авто?

Белорусские страховщики предупреждают о том, что 16 мая с 23 часов 59 минут прекратят заключать договоры страхования «Зеленая карта», пишет abw.by .

Дело в том, что минимальный срок страхования по «зеленой карте» – 15 суток, а с 1 июня прекращаются взаимоотношения Беларуси в системе «Зеленая карта» со странами Европейской экономической зоны, а также Швейцарией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Автомобилисты при выезде из Беларуси должны будут заключать договоры пограничного страхования на территории страны въезда при поездках в эти страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, а также Швейцария, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Договоры признаются действительными на территории стран ЕЭЗ и Швейцарии. Заключив договор пограничного страхования, например, в Польше, с этой страховкой можно отправиться, например, далее в Германию. Однако стоит отметить, что владельцы (водители) транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси, смогут заключать договоры пограничного страхования в автодорожных пунктах пропуска на границе при въезде в Польшу, Литву и Латвию. Эти договоры страхования будут признаваться действительными на территории всех стран ЕЭЗ и Швейцарии.

При въезде на территорию Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии владелец (водитель) транспортного средства, зарегистрированного в Беларуси, должен будет отдельно заключить договор пограничного страхования со страховой организацией этой страны.

Компания «Белнефтестрах» подготовила сводную таблицу о возможных вариантах заключения белорусскими автовладельцами договоров пограничного страхования.

В Польше минимальный срок страхования составляет 30 дней, а стоимость такой страховки - 37 евро.

Полис на три месяца в Польше можно приобрести за 97 евро.

В Литве минимальный срок страхования составляет 15 суток, а такой полис стоит 21 евро, а в месяц - 36 евро.

Напомним, ранее выехать из Беларуси можно было только при наличии полиса «Зеленая карта». С 00.00 часов 17 мая белорусские пограничники перестанут контролировать наличие страхового полиса.

В то же время действие «Зеленых карт» продолжится в странах-членах системы «Зеленая карта»: Азербайджан, Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Иран, Марокко, Молдова, Россия, Северная Македония, Сербия, Тунис, Турция, Черногория.

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