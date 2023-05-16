Германия изменила порядок подачи документов на «шенген» для белорусов 16.05.2023, 9:59

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Изменения коснулись среди прочего записи и приглашений.

На сайте посольства Германии в Минске опубликовали «информацию касательно ходатайств на получение шенгенских виз». Она касается записи и бронирования, приглашений, звонков в посольство.

Записаться на подачу можно исключительно через систему бронирования на веб-сайте посольства. Запись назначается «в хронологическом порядке в соответствии с регистрациями в списке ожидания и наличием мест в графике», и платить за нее никому не нужно.

При этом «ввиду крайне высокого спроса сроки ожидания в связи с назначением записи невозможно прогнозировать». Все из-за того же высокого спроса посольство принимает приглашения-обязательства (Verpflichtungserklärung) в течение одного года с даты оформления.

Кроме того, в посольстве попросили «отказаться от телефонных и письменных обращений касательно записи, за исключением экстренных ситуаций медицинского либо семейного характера». Ответы на обращения касательно записи вне очереди в вышеуказанных случаях предоставляются исключительно в письменном виде.

Также в посольстве уточнили, как оформить визу группе более шести человек. Сначала нужна регистрация в списке ожидания (возможна регистрация одного главного и пяти дополнительных заявителей за раз). После получения номера регистрации необходимо через контактный формуляр на сайте посольства отправить сообщение со всеми регистрационными номерами и просьбой о назначении записи в один день. Цель поездки и приглашающее лицо одной группы должны быть идентичны, иначе запись в составе группы невозможна.

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