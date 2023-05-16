У Путина произошло двойное горе 2 16.05.2023, 9:57

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Глава Кремля дважды претерпел унижение.

После сбивания ракеты «Кинжал» Путин понял, что он уже не может достать Украину.

Глава Кремля Владимир Путин дважды претерпел унижение. Первое – удар по его резиденции. Второе – хотел разбомбить Верховную Раду, но ПВО Patriot сбили расхваленную ракету «Кинжал».

Об этом рассказал в интервью УНИАН высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

«Этим мы хотели показать Путину, что он — в прямом доступе у нас, и когда понадобится, прилетит ракета, а их ПВО не работает. Это отдельная история, символическая больше. А Кремль, что ему остается делать? У них случилось двойное горе». Вы безусловно знаете о ракете «Кинжал». До этого мы ее никогда не сбивали, и не только мы. С 1991 года ни разу не сбивали баллистические ракеты. Тогда та же система Patriot более ранних версий сбивала баллистику в Израиле», — заявил эксперт.

По его мнению, после сбивания ракеты «Кинждал» Путин понял, что он уже не может достать Украину.

«И теперь представьте себя Путиным. Вам по куполу влетели два беспилотника, вы вызываете своих и говорите, чтобы прямо сейчас ударить по Верховной Раде. И «Кинжал», потому что его сбить «невозможно», летит в ВР. Но его сбивают. И Путин такой: «Что, даже это не могу?» Что, вообще?». И заметьте, после этого он всю ночь еще бомбит, пытается хотя бы беспилотниками поджечь. А потом 15 ракет летят в Киев и все сбиты. И выясняется, что все», — заметил Шейтельман.

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