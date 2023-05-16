«По линии контрразведки и ФСБ идет полный провал» 16.05.2023, 10:07

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В России запаниковали из-за лавины диверсий.

С начала года на территории России и временно оккупированного Крыма произошло более 50 диверсий, причем в мае их число резко выросло. И этот факт просто выводит из равновесия россиян. Сегодня жители страны-агрессора начали осознавать, что война уже пришла в их дом, а «родные» спецслужбы абсолютно беспомощны.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Май идет на рекорд

С таким валом диверсий и терактов, которые происходят сейчас, Россия не сталкивалась никогда – но теперь это реалии. Инциденты происходят с завидным постоянством: с начала года уже 57, причем четверть из них случились в мае. Такие данные (отметим, не полные) озвучило российское оппозиционное издание «Верстка».

Диверсанты взрывают и поджигают железнодорожные пути и оборудование, различные энергетические и военные объекты МО РФ. Достается и зданиям ФСБ.

География «сюрпризов» широка – они произошли в 25 регионах страны-агрессора, а также на территории оккупированного Крыма. Интересно, что больше всего инцидентов зафиксировано не в приграничных областях, а в Подмосковье. И это заставляет россиян еще больше нервничать – если уж силовики не могут защитить столичный регион, то что уже говорить о всей стране.

«Подарок» от своих

По результатам исследования российской коммуникационной компании «КРОС» выяснилось, что диверсии вырвались на первое место как главный источник тревог и страхов граждан РФ. Ниже на ступеньку – тревоги из-за хода проведения «специальной военной операции».

И это объяснимо: одно дело, когда война идет где-то далеко, но совсем другое, когда она приходит в твой дом. Однако надеяться на спецслужбы, и уж тем более на минобороны, россиянам, как видим, не приходится.

Интересно, что многие граждане РФ убеждены: диверсанты – это обязательно «беженцы из Украины», которых Россия «приютила». Об этом постоянно пишут в социальных сетях, но на самом деле практически все задержанные на данный момент по подозрению в терактах и диверсиях на территории страны-оккупанта – как раз граждане России.

Из последних ЧП, которые вызвали настоящую истерику россиян в социальных сетях, – поджог «законсервированного» бомбардировщика Су-24 на территории Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.

Неизвестные проникли на территорию, перекусив инструментами сетку. 15 мая стало известно, что российские силовики задержали подозреваемого. Кстати, им тоже оказался гражданин РФ – 18-летний новосибирец Виктор Скоробогатов.

1 и 2 мая в Брянской области произошли два подрыва железнодорожных путей. С рельсов сошли два грузовых состава, которые, по данным источника OBOZREVATEL, помимо нефтепродуктов и стройматериалов перевозили некие химические компоненты, которые используются в военных целях.

А в Ленинградской области 1 мая неизвестные взорвали опору линии электропередачи, еще одну заминировали. Вечером 15 мая стало известно о заминировании опоры ЛЭП уже в подмосковном Климовске. На место сразу же выдвинулись полицейские и сотрудники ФСБ, а также саперы, в это время в российском сегменте Telegram разразилась очередная истерика.

Россияне обсуждают, что «наступила эра терроризма», а силовики абсолютно беспомощны.

И тот факт, что в этот раз взрыва не произошло, не играет большой роли: обычно российские спецслужбы реагируют постфактум, а не работают на упреждение.

Борьба с «врагами народа» важнее

Российский аналитик Анатолий Несмиян считает, что причина такой «беззубости» спецслужб РФ в том, что они больше заняты борьбой с «врагами народа». Попросту – с теми, кто против войны.

«Можно однозначно сказать, что по линии контрразведки и ФСБ идет полный провал – украинские диверсанты (причем неважно – сами либо нанятые ими местные) оперируют по всей европейской территории России во всё возрастающей динамике. С другой стороны, деваться некуда – если львиная доля ресурсов отвлечена на борьбу с врагами народа, дискредитирующими армию, то на диверсантов остается сколько удается оставить от основной задачи», – поделился Несмиян.

В том, что такая ситуация надолго, мало кто сомневается. Как и в том, что в ближайшее время число диверсий и «бавовны» явно будет расти.

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