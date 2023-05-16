Политзаключенный Григорий Костусев попал в больницу

Политзаключенный Григорий Костусев попал в больницу1
- 16.05.2023, 10:16
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Его госпитализировали 27 апреля.
Председатель партии БНФ, политзаключенный Григорий Костусев попал из колонии в больницу. Там проводится его обследование. Об этом сообщил зять политзаключенного Дмитрий Антончик. По его информации, Костусев был госпитализирован 27 апреля и находился в больнице по состоянию на 11 мая.
Григорий Костусев был задержан в 2021 году. Во время содержания под стражей у него было выявлено онкологическое заболевание.
В сентябре прошлого года Костусев был осужден на 10 лет лишения свободы.