Политзаключенный Григорий Костусев попал в больницу 1 16.05.2023, 10:16

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ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

ФОТО: RACYJA.COM

Его госпитализировали 27 апреля.

Председатель партии БНФ, политзаключенный Григорий Костусев попал из колонии в больницу. Там проводится его обследование. Об этом сообщил зять политзаключенного Дмитрий Антончик. По его информации, Костусев был госпитализирован 27 апреля и находился в больнице по состоянию на 11 мая.

Григорий Костусев был задержан в 2021 году. Во время содержания под стражей у него было выявлено онкологическое заболевание.

В сентябре прошлого года Костусев был осужден на 10 лет лишения свободы.

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