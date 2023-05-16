«У меня была жесткая депрессия из-за понимания, что я мог стать долларовым миллионером» 16.05.2023, 10:24

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Белорус рассказал о своих криптозаработках за промежуток в более чем десять лет.

В 2021 году популярнейшей темой для обсуждения стали криптовалюты: курс биткоина, как кузнечик, прыгнул за январь — февраль с $29 тыс. до $57 тыс. Данила стал заниматься майнингом еще до момента, когда это набрало бешеную популярность. Начал в 2012-м, биткоин тогда стоил $13 — не тысяч, а тринадцать самых обычных долларов. Мужчина рассказал onliner.by о своих криптозаработках за промежуток в более чем десять лет.

В 2013 году обменял 24 биткоина на $500, потому что не хватало денег до зарплаты

— Майнить я начал летом 2012-го, мне тогда было 26 лет. В те времена сложность сети биткоина позволяла майнить его на GPU-процессорах видеокарт. Мой компьютер тогда добывал где-то 1 BTC в сутки. За месяц добыл примерно 24 BTC и, к сожалению, все прекратил. В феврале 2013 года продал все свои 24 BTC за $500, потому что не хватало денег до зарплаты, тем самым отбил затраты на оборудование.

— Откуда вообще в 2012 году вы узнали про майнинг?

— У меня был друг-айтишник, он в то время писал программы для автоматических торгов на биржах, в том числе на криптовалютных. Он мне и рассказал, а я втянулся. Эта ферма была собрана из обычных компьютерных комплектующих: материнская плата, блок питания, планка памяти, три видеокарты. Прежде чем отдать компьютер мне, мой друг сам намайнил на нем 40 BTC и также сразу продал их.

— А ферма у вас откуда появилась?

— Ее мне отдал этот мой друг в счет долга. Он был должен мне в районе 300 баксов и отдал компьютер, который как раз и можно было разобрать на комплектующие и продать их за $300. Это не был компьютер в классическом понимании, он собирался с нуля специально под цели майнинга. По сути, я мог не заниматься на нем майнингом, а выложить объявление о продаже этого компьютера. Но раз друг уже настроил его как майнер, то я решил попробовать, мне было интересно.

Это потом появилась возможность посмотреть несколько роликов на YouTube и по ним научиться добывать криптовалюту.

В 2012 году информации о майнинге на русском языке не было. К тому же нужно было иметь навыки едва ли не как у программиста.

У Данилы хватало знаний английского. По образованию он инженер (не айтишник, работает с чертежами), программирование проходил в универе. Нашел инструкции на английском в интернете и справился с настройками фермы за полчаса. Больше никаких действий не требовалось.

Компьютер майнил около месяца, но потом Данила посчитал все это бесперспективной тратой времени и отключил ферму. Дело в том, что курс биткоина в 2012 году держался в районе скромных $5—12 и не давал парню никаких надежд.

Всю намайненную криптовалюту Данила продал в начале 2013 года — вышло по $21 за каждый биткоин.

— Потом я много раз задавал себе вопрос: зачем я тогда снял и поменял криптовалюту? Я в то время поехал отмечать Новый год в Европу, мне не хватало денег до зарплаты из-за проблем с банковской картой. Снял эти $500, чтобы перекантоваться.

На то время не было и мыслей, что биткоин совсем скоро многократно вырастет. У меня потом была жесткая депрессия из-за понимания, что я мог стать долларовым миллионером.

После резкого подорожания биткоина в 2013 году (с $13 в январе до $230 в апреле и $1200 в ноябре) Данилин компьютер дома уже не мог майнить по 1 BTC в сутки. По какой причине? Мужчина объясняет образно:

— Представьте карьер с золотом. Одно дело, когда на нем спокойно работает один золотодобытчик: он может заработать на нем x золота. А теперь представьте, что в этот же карьер приходят еще тысячу людей, и, копая вместе, каждый зарабатывает уже x золота, поделенный на 1000.

После 2013-го ферма Данилы не окупала даже затраты на электричество для ее работы, зарабатывать на ней стало невозможно. Несмотря на рост курса, Данила все так же не видел перспектив в майнинге, посчитав, что это «узкоспециализированное дело для гиков». Поэтому в 2013 году он забросил это дело, а в 2016-м решил начать все сначала, и это уже был очень успешный опыт.

— На что бы вы потратили 1,5 биткоина стоимостью $100 000?

— Есть пять стадий принятия: отрицание, гнев, торг, депрессия и повторный вход в майнинг, — шутит сейчас мужчина.

В конце 2016-го он запустил дома свою вторую ферму, подключив ее к розетке от плиты. Почему решил попробовать вновь? Потому что тема заработка на криптовалюте вышла за пределы отрасли.

— Для новой фермы я взял в банке кредит на $15 000. К тому моменту BTC можно было майнить только на специализированном оборудовании. Это уже были даже не компьютеры, а майнеры. Я купил три Asic S9 по $5000 каждый. Это было очень рискованно: майнеры за $15 000 могли превратиться в очень дорогой обогреватель, если бы курс биткоина обрушился.

Если первая ферма по шуму напоминала звук вентилятора, то три майнера Asic S9 ревели, как советские пылесосы.

Чтобы оставить их работать дома, пришлось делать на балконе шумопоглощающий бокс. Заодно Данила вывел из бокса на улицу гофротрубы, чтобы отводить тепло.

В этот раз Данила решил не повторять прошлую ошибку и в течение неполных пяти лет биткоины не тратил. Мужчина говорит, что все это время вел обычную жизнь, не купил себе даже машину (авто у него нет до сих пор), жил только на зарплату инженера.

— Все это время веду обычную жизнь. Я не сидел дома, не плевал в потолок, у меня классическая офисная работа с пятидневкой. Отдых, море, женщины. Я такой человек, который живет по средствам.

К середине 2021 года было решено переходить на новый уровень. К тому времени на майнинге Данила заработал 1,5 биткоина при курсе $60 тыс. за 1 BTC. Деньги было решено вывести, чтобы вложить в новое оборудование (речь идет как раз о $100 тыс).

— Была стратегия эти $100 тыс. приумножить в несколько раз. На этом этапе мне начал помогать брат.

Новая ферма состояла из десяти аппаратов Asic AntMiner S19. На этот раз обошлось без кредитов, оборудование Данила купил на намайненные 1,5 биткоина.

— Мы с братом сделали розетку на 35 кВт, подключили стабилизаторы, климат-систему (аппараты чувствительны к перегреву, а практически вся потребляемая ими мощность превращается в тепло), настроили систему наблюдения, роутеры.

Два старых балконных S9 заменили на один новый S19 Pro, который стоил $15 тыс. В итоге получилась ферма стоимостью в минскую четырехкомнатную квартиру.

— На электричество уходило $3 тыс. в месяц, на пике стоимости биткоина это составляло где-то 25% от стоимости добываемой валюты.

Соответственно, ферма приносила в районе $9 тыс. в месяц. Такими темпами она окупила бы себя за год.

— Но счастье было недолгим, наступила криптозима.

Ферму пришлось отключить, но это не единственный факап

В ноябре 2021 года биткоин стоил дороже $67 тыс., а через год оценивался меньше чем в $17 тыс.

— Где-то в марте 2022 года был ряд крахов криптобирж, из-за этого курсы обвалились, чего мы предположить не могли. В апреле 2022-го оборудование пришлось отключить, оно окупилось в лучшем случае процентов на 20. Произошла неприятная ситуация. Мы перевезли оборудование на склад, а там произошла авария, и его затопило водой. Не смертельно, но нужно кое-что подшаманить. В любом случае пришлось бы это делать. Представьте, что вы ставите машину в гараж на пять лет — потом ее нужно обслуживать, чтобы она снова хорошо поехала.

Сейчас я готовлюсь к четвертому за мою жизнь входу в майнинг.

С братом занимаемся расконсервацией оборудования и поиском нового помещения, дешевого электричества.

— Верите в то, что биткоин снова подорожает?

— Сейчас хватает аналитиков, которые дают прогнозы о снижении курсов криптовалют, и примерно столько же аналитиков говорят, что криптовалюты подорожают. Я пережил уже столько взлетов и падений курсов… Теперь не строю никаких прогнозов.

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