«Таксидермисты отлично поработали с Лукашенко» 1 16.05.2023, 10:25

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Единственное замечание - руку перепутали.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Вчера диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.

Болезненный вид Лукашенко прокомментировали авторы телеграм-канала «Город Глуповъ»:

— Таксидермисты отлично поработали с Лукашенко.

Единственное замечание - руку перепутали.

В Москве была забинтована правая рука, а не левая, как на чучеле.

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