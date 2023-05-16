«Таксидермисты отлично поработали с Лукашенко»1
- 16.05.2023, 10:25
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Единственное замечание - руку перепутали.
Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Вчера диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.
Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.
Болезненный вид Лукашенко прокомментировали авторы телеграм-канала «Город Глуповъ»:
— Таксидермисты отлично поработали с Лукашенко.
Единственное замечание - руку перепутали.
В Москве была забинтована правая рука, а не левая, как на чучеле.