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Пьяная минчанка упала в Свислочь

  • 16.05.2023, 10:28
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Пьяная минчанка упала в Свислочь

Инцидент произошел возле улицы Зыбицкой.

Сегодня ночью в Минске спасатели вытащили из Свислочи молодую жительницу столицы.

Как сообщается в сводке МЧС, девушка 2001 года рождения не могла выбраться из реки рядом с улицей Зыбицкая. Спасатели доставили ее на берег и передали медикам скорой помощи.

«После осмотра девушка госпитализирована в УЗ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» с диагнозом: общее переохлаждение, алкогольное опьянение. Причина происшествия устанавливается», – проинформировали в МЧС.

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