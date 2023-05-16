«В моей детской комнате висели плакаты с сортами картофеля» 16.05.2023, 10:41

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Белорусские фермеры они рассказали, как получить урожай мечты.

В этой истории не будет ни слова про чат GPT (наконец-то), а будет про тех, кто вкалывает на земле. У фермеров есть традиция: первую семечку — неважно, свеклы, капусты или моркови, — должен бросить в землю хозяин. Семья Крапивка исправно ее соблюдает. Сначала вклад в будущий урожай вносит Владимир Александрович (всходы у него, говорят, всегда ровные и красивые). Потом работники и дочка Анна — агроном, кандидат сельскохозяйственных наук и директор хозяйства. Журналисты onliner.by поговорили с династией аграриев и задали им наивные вопросы, которые будут интересны обычному дачнику.

«В моей детской комнате висели плакаты с сортами картофеля»

Мы в Смолевичском районе. На ферме кипит жизнь. Отрываем героев от хлопот. Знакомимся.

— Во время учебы в сельскохозяйственном техникуме я еще и спортом занимался. Как-то меня спросили, кем я буду — олимпийским чемпионом или все-таки бригадиром колхоза. Конечно, выбрал второе, хотя и в вольной борьбе, вероятно, преуспел бы, — говорит Владимир Крапивка, основатель КФХ «Дружба и К». — Но я не мог без земли: все-таки родился в деревне и с детства выращивал овощи. Не оттого, что огород приносил деньги (это адский труд, а не способ озолотиться, как думают некоторые), а потому, что это моя жизнь. Я на пенсии, но продолжаю работать и постоянно усложняю себе задачу, чтобы мозг думал. Ведь кто лучше всех живет? Миллиардеры и ученые, а значит, расслабляться рано.

— Мама, врач по образованию, надеялась, что я продолжу ее дело. Я же, хоть и разбиралась в некоторых медицинских вопросах, всегда знала: буду агрономом. На стене в моей комнате висели плакаты с сортами картофеля и заболеваниями лука. Когда была совсем маленькой, папа брал меня на поля, чтобы проверить урожай, что-то рассказать, показать, научить. Я очень любила те прогулки — и вот результат, — улыбается Анна.

На девушке одежда, не сковывающая движения, и удобные трекинговые ботинки. Анна работает в сельском хозяйстве уже десять лет. Но биография у фермерского хозяйства еще более давняя. Открылись в 2004 году, когда Владимир Александрович, бывший председатель колхоза, получил 85 гектаров земли. Прошло без малого 20 лет, и владения увеличились чуть ли не в три раза.

Магия хорошего урожая

Сейчас у фермеров горячие недели. Посеять яровой рапс, посадить арбузы, убрать с полей морковь, которую высадили еще в прошлом июне... И это лишь начало: нужно подумать, как защитить растения от вредителей, чем их подкормить.

Расспрашиваем про эту магию.

Чтобы получить хороший урожай, фермеры придерживаются комплексной системы, используя и средства защиты культур, и жидкие концентрированные удобрения. Чаще комплексные, где содержатся основные для питания растений элементы (это азот, фосфор и калий). Органики — по минимуму. Если богатая почва (понятно, что фермеры прекрасно знают, какая земля у них на полях), то с подкормкой не усердствуют, где бедная — вносят больше аминокислот и других полезных веществ.

— По мере роста растения я смотрю, чего ему не хватает. Репчатый лук во время первой обработки (сразу после посадки) нуждается в фосфоре. А когда перья вырастут примерно на 10—15 см, опрыскиваю всходы жидким комплексным удобрением нового поколения, ускоряющим развитие корней и листьев. Если на улице засуха, применяю удобрение с большим количеством L-аминокислот, которое поддерживает рост овощной культуры при неблагоприятных условиях. Примерно таких же манипуляций требует и чеснок, — рассказывает Анна.

Привередливая капуста, попавшая под майские заморозки, тоже получила подкормку с аминокислотами (она же подойдет и для пасленовых культур). Чуть позже, когда овощи на полях подрастут, зеленые кочаны получат порцию концентрированного комплексного удобрения с повышенным содержанием фосфора, аминокислот. Для морковных сеянцев подготовлено жидкое борное удобрение, необходимое на протяжении вегетации. Для полноценного урожая корнеплода вносится молибден. Чтобы получить красивые и вкусные плоды кукурузы, владелица «Дружбы и К» использует на полях цинк. А для голубики сгодится сера.

— Картофель, томат, баклажан, болгарский перец и другие пасленовые культуры прекрасно отзываются на калий. Калийные удобрения, обогащенные фосфором, кремнием и биостимулирующими веществами, я вношу как перед посадкой, так и во время роста растений. Это отличный противогрибковый препарат. Удобрять им культуры обычно начинаю, когда они вырастут до 12 см, — продолжает девушка. — Если томаты страдают от тумана, точно не обойдусь без бора.

Прокачиваем дачника

А что делать обычному дачнику? Рассказывает эксперт ОАО «МинскСортСемОвощ» Анна Лепеш.

«Несмотря на эффективность, минеральные удобрения обычными садоводами используются реже, чем органические. Многие убеждены в том, что только органика будет по-настоящему полезной на их участке, а вот минеральные подкормки — химия. Однако это не так. Попробуем раскрыть некоторые секреты удобрений. Зачем они нужны растениям?

Например, азот отвечает за рост и формирование здоровой листвы, фосфор — за развитие растений в период цветения и формирования плодов, а калий — за их качество. Дачнику-новичку, чтобы не запутаться и не переборщить с подкормкой, лучше всего выбрать комплексное минеральное удобрение, содержащее в равных долях азот, фосфор и калий (АФК). В составе комплексных удобрений могут присутствовать такие микроэлементы, как бор (обеспечивает устойчивость к заболеваниям), магний (способствует усвоению азота), железо (участвует в процессе обмена веществ).

Все компоненты жизненно необходимы сельскохозяйственным культурам. Поэтому при выращивании растений на своем участке позаботьтесь об их качестве и урожайности заранее».

«Народ стал больше заботиться о здоровье»

За годы работы семья Крапивка осваивала новые культуры и строила теплицы. В них зеленеют кабачки, перцы, баклажаны и «любимый коврик» — лук, посеянный в начале апреля.

Прокачиваем дачника

У них уже все высажено, а что делать тем, кто не профессионал? Нежные растения, которые сейчас тянутся к свету у садоводов-любителей на подоконниках, семья Крапивка советует высаживать в грунт, когда температура воздуха превысит 14°С. Стоит обратить внимание и на почву. Томаты, перец, баклажаны готовы к высадке на грядки, когда она прогреется выше 15°С (а лучше — когда станет около 20°С), огурец — 20—24°С.

Если по месяцам, то советы такие. Раннюю капусту можно поместить на грядки в начале мая, позднюю — в середине месяца. Огурцы и баклажаны — с третьей декады мая до начала июня. Перец, как и помидоры, — ближе к середине мая (если май теплый). В теплицах все овощи можно посадить примерно на полмесяца раньше.

— Народ стал больше заботиться о здоровье, что не может не радовать. Стали покупать больше полезных овощей. Мы и краснокочанную капусту выращиваем, и редьку, и дайкон, и позднюю капусту сорта «Аватар» — она созревает к середине августа и идеально подходит для квашения. Среди перцев уважаю белорусский «Парнас». Он у меня в открытом грунте растет и никаких проблем не вызывает. После урожая семена можно собрать, разложить, высушить и посадить в следующем году. Другие же овощи дадут хорошее «потомство», только если они изначально предназначались на семена, — рассказывает Анна.

— Дачникам стоит тщательно изучать, что написано на пакетах с семенами. Указано F1 — значит, у вас в руках гибрид первого поколения. Сеять его можно один сезон.

Кстати, плюсы гибридных семян растений неоспоримы: дают однородные растения с такими же однородными плодами, у них отличная урожайность, высокая устойчивость к заболеваниям.

В черных пластиковых кассетах, рядами разложенных в теплицах, соседствуют зеленые представители отечественной (ее агроном очень любит) и зарубежной селекций. Их поселили вместе, чтобы посмотреть, кто принесет лучший урожай — «белорусы» или «заморские гости». Рядом с растениями — большие металлические бочки с водой комнатной температуры, сдобренной полезными веществами (бором, железом, магнием). Поливать ею всходы нужно каждый раз, когда почва хотя бы слегка высохнет.

— Все растения в сельском хозяйстве любят пить. Если не хватит влаги — они просто высохнут и погибнут. Исключение — арбуз. Ему все равно, сколько воды. Получит больше — вырастет водянистым, меньше — сахаристым. Тут уже кто как любит, — добавляет Анна.

«Земля никогда не должна стоять голой»

— Я вырос на земле и потому никогда не боялся тяжелого труда. Первым в моей жизни был картофель. Я учился в четвертом классе, когда впервые сам его посадил. Мне привозили клубни разных сортов из многих уголков Советского Союза. И я, школьник, проверял, какой из них покажет лучший результат. А еще черенковал сливы и яблони, так что точно знал, чем займусь в будущем, — рассказывает Владимир Александрович.

Даже после того, как мужчина основал фермерское хозяйство, он продолжил выращивать картофель у себя на даче. К примеру, «Коломбо»: не только самый ранний (посадил в начале мая — убрал в июле), но и очень урожайный. Под культуру аграрий выбирал богатые микроэлементами суглинки.

Прокачиваем дачника

Хотите отличный урожай картофеля? Вот несколько простых правил от наших героев.

* Картофель лучше сажать на место, где за год до этого росли огурцы, редиска или фасоль.

* Овощ очень любит солнце и регулярный полив. Поля под него обрабатывают дважды в год.

* Осенью, после уборки урожая, участок вспахивают на глубину штыковой лопаты, сеют сидераты (горчица, редька), вносят удобрения.

* «Белорусское золото» хорошо реагирует как на минеральную подкормку, так и на органику, но последнюю можно применять только в виде перепревшего навоза под весеннюю вспашку. Ее избыток приведет к активному росту ботвы и отрицательно скажется на качестве корнеплодов.

* Опытные аграрии замеряют почву под «второй хлеб» на глубине 10 см. Если температура достигла 8°C, пришла пора сажать картофель. Дачники же «осваивают» культуру в конце апреля (ранние сорта) и продолжают заниматься ею до середины мая. Прежде всего владельцы уже готовых, вспаханных участков лопатой через каждые 30—50 см выкапывают неглубокие лунки для картофеля и добавляют в каждую минеральное удобрение (что повышает урожайность на 30—40%). Завершив, поле разравнивают граблями.

* Урожай раннего картофеля можно получить уже в июне. Но для этого клубни проращивают, предварительно осмотрев их на наличие механических повреждений. Треснувшие или заплесневелые, разумеется, не подойдут. Как вариант — проращивание в опилках. Их выкладывают на дно ящика, сверху рядками на расстоянии в 1—2 см раскладывают корнеплоды. Оставшиеся опилки стоит увлажнить, слегка отжать и поместить на картофель. Семенной материал желательно выкладывать в два уровня, каждый покрывая опилками. Субстрат должен быть увлажнен на 80%.

* За пару часов до посадки клубни обрабатывают бордосской жидкостью. Ей же можно опрыскать всходы. Также картофелю по вкусу калий. Удобрять культуру начинают, когда ростки вытянутся до 12 см. Первый этап — в период активного роста ботвы, второй — в фазе бутонизации, третий — во время цветения.

* Основной признак, что картофель готов к уборке, — засыхание ботвы или когда корнеплоды отделяются от ботвы.

— В мягких и рыхлых торфяниках полезных веществ меньше всего. Тем не менее морковь и свекла прекрасно там себя чувствуют. Томаты предпочитают супесчаные почвы. Им, как и огурцам и перцам, подойдет южный склон: солнце убивает болезни, — продолжает фермер.

Прокачиваем дачника

Продолжаем с наивными вопросами. А зачем все-таки менять землю под культуры?

— Землю под разные культуры нужно менять каждый год. Если хотите богатый урожай, севооборот — неотъемлемая часть процесса, — говорит Анна. — У каждого семейства свой спектр болезней и вредителей. Если не менять место под рассаду, почва беднеет и наносит только вред. Потом люди удивляются: мол, десять лет капусту растили в одном месте, все было хорошо, а в этот раз листья отваливаются.

— Между посадками культуры в одном и том же месте должно пройти пять-шесть лет. Сократить срок помогают сидераты — растения, улучшающие качество почвы. Сеют их сразу после уборки урожая в конце лета или начале осени.

После уборки картофеля подойдет, например, фацелия, горчица или редька. Следующей весной на этом же месте должны расти огурцы, через год морковка, потом свекла, капуста. И только после снова «второй хлеб».

— По закону Вернадского земля никогда не должна стоять голой. Убрали урожай — посадили горчицу. Но только не до или после капусты: в этом случае понадобится другой сидерат. Например, редька, — советует Владимир Александрович. — Если почва пустует, развиваются сорняки.

Прокачиваем дачника

А как получить хороший урожай лука? Вот несколько советов от фермеров

* Один из способов — посеять чернушку (темные семена овоща). Предварительно подготовив их: перед посадкой залив на 12 часов теплым слабым раствором марганцовки, а затем хорошо просушив.

* Теперь можно приступать к работам на земле — главное, чтобы температура почвы была не ниже 12°C (а это примерно середина апреля). Выбирая место, важно учитывать севооборот: если в прошлом году на грядках рос лук, в этом они не подойдут. В идеале найти место, где раньше обитали томаты, огурцы, морковка. Стоит учесть и то, что лук — культура светолюбивая, тень для нее губительна.

* Лук, вне зависимости от способа посадки, предпочитает рыхлую плодородную почву. Если она истощена, применяются азотные удобрения за две недели до посадки овощей. Из органики подойдет зола. Внеся полезные вещества, приступаем к основному этапу: проводим несколько неглубоких борозд (2 см) на грядках и сеем чернушку на расстоянии в 1 см.

* Если похолодает, можно накрыть грунт полиэтиленом или спанбелом, наступит жара — чаще поливать будущий урожай. Как только появятся первые ростки, грядки нужно проредить, оставив самые крупные и сильные растения. После этого культура нуждается в подкормке — например, в жидком биогумусе (карбамид).

* Второй вариант — рассада. В квартирных условиях сеять ее можно уже в феврале, но лучше подождать до начала-середины марта. Грунт под культуру продается в специализированных магазинах. Влажную землю выкладывают в емкости для рассады — кассеты, неглубокие ящички, одноразовые стаканчики. Затем делают бороздки глубиной 1,5 см и помещают семена. Первые ростки проклюнутся примерно через неделю. Для их нормального развития следует поддерживать температуру в 12°C и поливать емкости, как только почва высохнет. Подкармливают рассаду лука минеральными удобрениями. На грядку культура переезжает примерно через полтора месяца после посадки в домашних условиях.

* Для хорошего урожая подойдет лук-севок, выращенный из чернушки, диаметром 10—21 мм. Начинающему дачнику проще купить посадочный материал в магазинах или на рынках. Заранее осмотрев товар: лук-севок не должен быть скукоженным или проросшим. Перед посадкой (примерно в конце апреля или начале мая) его на 5—10 минут замачивают в теплой воде с раствором марганцовки, а грядки посыпают древесной золой. Грунт должен быть рыхлым, а бороздочки — 5—6 см глубиной. Поливать его нужно как минимум раз в неделю, подкармливать азотными удобрениями — как только перо отрастет примерно на 20 см.

Про суперурожай. И позитив

В финале у нас главный вопрос. Удобрения, правильный грунт, научный подход. Все это замечательно, но как все-таки получить урожай мечты?

— Хороший урожай — это целая система. Тут нужно и почву учитывать, и правильный севооборот применять, и защищать растения от вредителей, удалять сорняки и правильно подкармливать культуры. Это большой труд, который, впрочем, при правильном подходе принесет замечательные плоды, — говорит на прощание Аня, улыбаясь и показывая нам, что позитивный настрой в огородной истории тоже дело особой важности.

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