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Вальпургиева ночь для Путина

  • Вадим Денисенко
  • 16.05.2023, 10:36
  • 1,134
Вальпургиева ночь для Путина
ВАДИМ ДЕНИСЕНКО

Карлик идет по правильному пути.

К сожалению, это еще не весна 1945 года и ожидание вальпургиевой ночи Гитлером, но карлик идет по правильному пути.

РПЦ просила эту икону многие десятилетия, но от них отмахивались, как от мух. Нынешнее решение очевидно продиктовано мистическими, а не оптимальными вещами. Гундяев ведь, мягко говоря, не в фаворе и давать этот «царский» подарок просто так, как минимум, странно.

Логика Путина, судя по всему, строится на следующем: Троица имеет сакральную силу только в церкви. А сейчас именно нерациональные вещи нужны России и, может быть, ему персонально. Поэтому самая известная икона России должна работать полностью.

Пока это все еще не вера в вундерваффе, но точно это уже начало хватания за соломинки.

Я очень хочу, чтобы мы все понимали: это еще не агония. Но поход в сакральность и современную блаватщину или рериховщину – это то, что нам нужно. Это путь принятия неправильных и иррациональных решений.

К сожалению, обойдемся без попкорна. Но оно точно начинает подходить к своему концу.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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