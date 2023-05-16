С Симоньян внезапно что-то случилось 11 16.05.2023, 10:42

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Маргарита Симоньян

Пропагандистка фактически обвинила Путина в развале армии РФ.

С Маргаритой Симоньян внезапно что-то случилось. Она прозрела и обнаружила, что в России генерал зарабатывает меньше, чем владелец цветочного ларька, а в армии происходит отрицательный отбор, пишет телеграм-канал «Сеятель ветра».

Такую ситуацию она назвала целенаправленной диверсией. То есть, фактически обвинила Путина в развале армии.

СВО идет по плану. Дедушку пинает уже не только Пригожин, а даже верные придворные псы.

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