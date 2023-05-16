«Живешь с ощущением, что ты его мама, а не девушка» 3 16.05.2023, 10:46

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Белоруски назвали привычки у мужчин, которые их раздражают.

Журналисты nashaniva.com попросили белорусок разного возраста и профессий рассказать, какие привычки у мужчин их раздражают и почему.

«Если не может найти что-то в холодильнике»

В целом Светлана не разделяет те или иные привычки на мужские и женские. Для нее они общечеловеческие.

Поэтому девушка называет те привычки, которые были у мужчин, с которыми она общалась.

«Какое-то безразличие и отсутствие инициативы в том, что касается отношений. Знаете, такая расслабленность, типа я крутой сам по себе, по факту рождения. Стараться, чтобы быть лучшим, — это ты там сама. Конечно, самопринятие — крутая штука, но если есть явные оплошности — спорно.

И вот эта вот расслабленность может касаться и романтических шагов каких-то, и на глобальных вещей — похода к психологам, чтобы «вправить» мозги. Или, например, физического самосовершенствования.

К сожалению, в моем окружении очень много девушек, которые вкалывают профессионально, супердосматривают себя, гоняют к психологам, в залы, на йоги, чтобы быть наилучшей версией себя. И в отношениях они еще тоже должны тянуть много чего на себе — от придумывания планов на общий вечер, годовщин, уик-эндов до какого-то бытового планирования питания, когда люди начинают жить вместе.

Ведь если нет — ты какая-то не такая, от тебя требуется быть идеальной, чтобы выжить в этом мужском мире. Конечно, я не говорю, что все мужчины относятся к женщинам как к товару, который должны быть совершенным и вообще должен, но такое встречается», — рассказывает Светлана.

Следующее, что называет девушка, — когда мужчина не может найти что-то в холодильнике.

«Вот оно сбоку стоит на полке под самым носом, но никак! Это веселит, но недолго, — говорит она. —

Я за финансовую независимость каждого лица, но если мужчина алчный — это жесть. Если ему западло купить букет пару раз в год и если он контролирует в принципе, на что и сколько тратит женщина.

Как и в мужчинах, так и в женщинах раздражает любовь к толкам, когда обсуждают чужую внешность, какие-то отношения за спиной.

Раздражает неприкрытый сексизм, когда мужчина уверен, что он лучший в ремонте-машинах-футболе, только потому что он мужчина. Сальные шуточки касательно внешности и условной мини-юбки».

Также раздражает девушку, когда у мужчины отсутствует эмпатия.

«Ты ему честно: «Блин, я, условно говоря, переживаю, что вот поссорилась с матерью или набрала пару лишних кг». А он: ой, да забей, твои проблемы — фигня. Ну, если человек делится с тобой чем-то, что его волнует, значит, это не совсем фигня», — рассуждает она.

Следующее — инфантильность и мужской алкоголизм.

«Чувак, если в 30 лет ты до сих пор живешь с матерью, которая тебя обстирывает, кормит и, например, сразу исчезаешь, когда на горизонте маячат минимальные проблемы — все с тобой не очень, — считает девушка. —

Мужской алкоголизм на наших просторах как-то наиболее наблюдается. Мужчины словно запивают депрессию, проблемы, неудачи — но это как раз к пункту про инфантильность и нежелание работать над собой, пойти к тому же психологу, как-то разобраться, поднапрячься, чтобы встать на путь здоровья самому. Особое «фу», когда эти люди завели детей. Хочешь пить — пей в удовольствие всю жизнь один, не надо портить ее жене и потомкам».

«После бритья бороды по всей раковине, за краном, даже на ободке зеркала остаются мелкие волосы»

Когда Наталья встречалась с ребятами, у некоторых из них ее раздражала привычка делить чеки.

«Мы на свидании, а парень просит «разделить» — сразу как-то грустно. А когда однажды парень пригласил на первое свидание в кино, потом выдал «А ты деньги наличными вернешь или по карточке?» По-моему, отношения с такими людьми лучше не строить. Я с легкостью могу заплатить за моего парня или за свою подругу просто в знак заботы, поэтому жду того же от своего будущего молодого человека», — объясняет она.

Раздражает Наталью пассивность. Например, «Куда пойдем?» — «Не знаю», «Что будем есть?» — «Ты выбирай».

«Конечно, иногда действительно трудно придумать яркие планы, но чтобы никогда ничего интересного… Ну нет, я хочу, чтобы отношения были с приключениями, а не на диване перед компом.

Из быта меня почти ничего не раздражает, ведь если человек свой, то какие-то недостатки либо решаются, потому что двум сторонам хочется комфорта в отношениях, либо принимаются, если для этого не приходится жертвовать чем-то, например нервами.

Хотя несколько мелочей назову.

Первое, что приходит в голову, — поднятый стульчак. И если поначалу было смешно, ведь обнаруживается, что этот мем про мужчин — правда, то через пару лет начинает раздражать. И второе про ванную комнату: после бритья бороды по всей раковине, за краном, даже на ободке зеркала остаются мелкие волосы. На самом деле, это даже больше не раздражает, просто сейчас, когда чищу зубы или умываюсь, убираю волосы сама», — рассказывает она.

«Ответственность за поддержание разговора возлагалась на меня»

Марию раздражает, когда парень не может поддерживать полноценную коммуникацию.

«Еще во время школы общалась с парнем, который звонил и говорил «Привет» — и дальше молчал. Понятно так, что ответственность за поддержание разговора возлагалась на меня. На мои вопросы типа, как дела или что делал сегодня, он отвечал кратко: «нормально», «да», «ничего». Поэтому я спешила как можно быстрее закончить разговор, а потом задавалась вопросом: так а зачем ты вообще звонил? Такое же отвращение сформировалось и от сообщения «привет» в соцсетях.

Также заметила и из опыта отношений, и по своему брату, что у моего мужского окружения совсем другое отношение к разрешению различных ситуаций. Например, спрашиваю, договорился ли об аренде квартиры. Ответ: я позвонил, не сняли трубку. Далее выясняется, что звонил один раз и три дня назад — и якобы все, безысходная ситуация!» — рассказывает она.

Бесит Марию, когда мужчины растопыривают ноги, сидя в общественном транспорте.

«Словно их нижние конечности — циркуль, и было объявлено задание начертить максимальный диаметр. Ок, всем нравится свобода, но ведь когда колени впиваются в соседнего пассажира, такое себе. Да и зрелище это часто довольно гадкое», — говорит она.

«Живешь с ощущением, что ты мама, а не девушка»

Екатерину больше всего раздражает привычка перекладывать ответственность.

«И в эти моменты отвечать вопросом на вопрос. Причем проявляться это может как в мелочах, так и в более серьезных ситуациях. И если во втором случае ты можешь мысленно оправдать человека, что может быть страшно делать важный шаг по собственному решению, то в случае мелочей я иногда просто выходила из себя.

Окей, когда вы решаете, где поесть вместе, но когда выбор любого решения, места, вещи перекладывают на тебя, раздражает. Живешь с ощущением, что ты мама, а не девушка: сама решила, положила в корзину, купила, приготовила.

В какой-то момент ты понимаешь, что условно простой вопрос «Милый, куда ты хочешь сегодня пойти?» бессмысленен. Ответ в 100% случаев будет: «А ты?» Так вот и пойдем за ручку».

Ко многим привычкам Екатерина относится просто как к милым особенностям.

«Когда, условно, говорят «Где чашка? Я не могу найти чашку!» А она стоит себе там, где всегда.

Или, например, когда спрашивают перед выходом: «Ты готова?» Если бы была готова, то уже бы вышла.

В продуктовом магазине парни обычно любят все быстренько насобирать и пойти. А для меня поход в магазин — определенная медитация, надо все разглядеть, подумать, повыбирать.

В общем, мужчины, кажется, намного проще относятся к процессу принятия маленьких решений — например, я готова потратить час на то, чтобы выбрать фильм, подходящий моему настроению. А мой парень через 10 минут подобных размышлений уже начинает немного нервничать. Но, при этом, что касается решений глобальных — их я, кажется, принимаю быстрее и с более легким сердцем.

Стоит добавить, что иногда все вышеперечисленное я замечала и за женщинами, поэтому все же не думаю, что стоит разделять привычки на мужские и женские. У всех у нас множество тараканов, наличие которых зависит исключительно от индивидуальных особенностей», — рассказывает она.

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