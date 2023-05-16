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Бодистенд?

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 16.05.2023, 10:49
  • 6,494
Бодистенд?

Вид на фото у Лукашенко какой-то странный.

О! Лукашенко ожил! Если верить пресс-службе, он заслушал доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

И сам изрек: «Трое суток после событий рядом с нами - я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска».

Надо же, а Путин до сих пор публично не комментировал потерю 2 вертолетов и 2 истребителей ВС РФ.

Правда, несмотря на бравые реляции о Лукашенко в боевом строю, вид на фото у него какой-то странный, похожий на бодистенд - картонную ростовую фигуру. Но, видимо, решили, что дальше прятать диктатора нельзя. А то уже чуть ли некрологи не пишут…

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