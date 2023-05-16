Плачут в Кремле и рыдают в Генштабе2
- Александр Невзоров
- 16.05.2023, 11:00
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Лопнул и этот миф.
В России с утра горе. Плачут в кремле и рыдают в генштабе. Русский пигопагус ( двуглавый орел) обвился траурными лентами и трясет клювиками.
Гиперзвуковые «Кинжалы», которыми так хвастался Путин, оказались не гиперзвуковыми.
Лопнул и этот миф.
ГПЗ 9-А-7660 «Кинжал» стал практически новой религией, основой российской духовности, символом величия. Путин, в своих «посланиях» Федеральному Собранию заливал об «абсолютной несбиваемости, неуязвимости и беспощадности «Кинжала», который поставит на колени весь мир.
Когда ПВО Украины легко расщелкали первый 9-А-7660, все было приписано «роковой случайности».
Но сегодня ночью, без особого напряжения их сбили ШЕСТЬ штук. Все, что летели на жилые кварталы Киева, собираясь превратить их в пылающие руины.
Бессмысленно и безрезультатно «пукнулись» в небе и «Калибры» в кол. 9 штук, не говоря уже о всякой беспилотной мелочи.
«Ракетно-бомбовый террор», который был основным инструментом кремлевских террористов, трещит и рассыпается.
О том, что «Кинжалы» не соответствуют критериям гиперзвукового оружия, писали все военно-оружейные эксперты Запада, начиная с Каушала, заканчивая Дж. Льюисом.
Александр Невзоров, t.me