Плачут в Кремле и рыдают в Генштабе 2 Александр Невзоров

16.05.2023, 11:00

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Александр Невзоров

Лопнул и этот миф.

В России с утра горе. Плачут в кремле и рыдают в генштабе. Русский пигопагус ( двуглавый орел) обвился траурными лентами и трясет клювиками.

Гиперзвуковые «Кинжалы», которыми так хвастался Путин, оказались не гиперзвуковыми.

Лопнул и этот миф.

ГПЗ 9-А-7660 «Кинжал» стал практически новой религией, основой российской духовности, символом величия. Путин, в своих «посланиях» Федеральному Собранию заливал об «абсолютной несбиваемости, неуязвимости и беспощадности «Кинжала», который поставит на колени весь мир.

Когда ПВО Украины легко расщелкали первый 9-А-7660, все было приписано «роковой случайности».

Но сегодня ночью, без особого напряжения их сбили ШЕСТЬ штук. Все, что летели на жилые кварталы Киева, собираясь превратить их в пылающие руины.

Бессмысленно и безрезультатно «пукнулись» в небе и «Калибры» в кол. 9 штук, не говоря уже о всякой беспилотной мелочи.

«Ракетно-бомбовый террор», который был основным инструментом кремлевских террористов, трещит и рассыпается.

О том, что «Кинжалы» не соответствуют критериям гиперзвукового оружия, писали все военно-оружейные эксперты Запада, начиная с Каушала, заканчивая Дж. Льюисом.

Александр Невзоров, t.me

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