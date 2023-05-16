В Кричеве сгорели сотни кубометров леса

В Кричеве сгорели сотни кубометров леса1
- 16.05.2023, 11:04
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«Кругляк» горел на площадке предприятия «Коммунальник».
В Кричеве сгорели сотни кубических метров «кругляка». Причина пожара пока неизвестна, сообщили в МЧС.
Днем 15 мая кричевские спасатели получили сообщение о том, что на площадке предприятия «Коммунальник» на улице Комсомольской горит штабель круглого леса.
«В результате пожара уничтожены 300 куб. метров леса на площади 200 кв. метров. Работниками МЧС и предприятия спасены 1200 куб. метров леса. Пострадавших нет», — рассказали в МЧС.
Причина пожара устанавливается.