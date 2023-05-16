Ну что, Путин, пощелкал все орешки? 6 Алексей Гончаренко

16.05.2023, 11:07

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Алексей Гончаренко

Про титанов из украинской ПВО.

Для понимания. Ракеты «Кинжал» – это одна из новейших разработок РФ. В России утверждают, что это оружие способно уничтожать боевые корабли НАТО, системы противоракетной обороны и наземные объекты.

Эти ракеты запускают с самолетов-носителей, после чего они летят с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука. Также могут маневрировать в полете. Конечно, это все существенно усложняет их перехват.

Но! Сегодня удалось сбили шесть «Кинжалов»! Это чтобы вы понимали, какие наши ПВО титаны!

Ну что, Путин, как, пощелкал все орешки?

Алексей Гончаренко, «Фейсбук»

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