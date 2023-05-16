Фридман: Люди, заставшие позднего Брежнева и наблюдающие за Лукашенко, испытывают дежавю 16.05.2023, 11:16

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Александр Фридман

Диктатор совсем плох.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Вчера диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.

Политолог Александр Фридман прокомментировал появление больного диктатора на публике после продолжительного исчезновения.

«Люди, заставшие позднего Брежнева и наблюдающие за Лукашенко, испытывают сегодня дежавю», — написал Александр Фридман.

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