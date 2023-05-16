САУ Krab нанесли мощный удар по россиянам под Бахмутом
- 16.05.2023, 11:21
- 1,658
Минометную позицию оккупантов стерли «в порошок».
На Бахмутском направлении в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои Сил обороны с российскими оккупантами. Бойцы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили минометный расчет врага точным выстрелом из САУ Krab.
Эффектное видео показали в Facebook ОК «Юг». Бойцы получили данные аэроразведки и ударили по позиции захватчиков. От вражеской техники ничего не осталось.