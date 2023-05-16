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САУ Krab нанесли мощный удар по россиянам под Бахмутом

  • 16.05.2023, 11:21
  • 1,658
САУ Krab нанесли мощный удар по россиянам под Бахмутом

Минометную позицию оккупантов стерли «в порошок».

На Бахмутском направлении в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои Сил обороны с российскими оккупантами. Бойцы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили минометный расчет врага точным выстрелом из САУ Krab.

Эффектное видео показали в Facebook ОК «Юг». Бойцы получили данные аэроразведки и ударили по позиции захватчиков. От вражеской техники ничего не осталось.

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