САУ Krab нанесли мощный удар по россиянам под Бахмутом 16.05.2023, 11:21

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Минометную позицию оккупантов стерли «в порошок».

На Бахмутском направлении в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои Сил обороны с российскими оккупантами. Бойцы 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожили минометный расчет врага точным выстрелом из САУ Krab.

Эффектное видео показали в Facebook ОК «Юг». Бойцы получили данные аэроразведки и ударили по позиции захватчиков. От вражеской техники ничего не осталось.

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