Куда испарились $400 миллионов, которые продали белорусы в стране? 1 16.05.2023, 11:29

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Загадка месяца.

На днях Нацбанк Беларуси опубликовал данные о размере ЗВР на начало мая. По данным регулятора, резервы в апреле снизились на $130,4 млн до $7 968,2 млн. Ничего особо примечательного в этой цифре нет. Динамика за месяц не самая выдающаяся. Резервы по-прежнему заметно выше целевого уровня на конец текущего года, который определен в размере не менее $6 млрд. Однако, если углубится в детали купли-продажи валюты на внутреннем рынке, возникает загадочное расхождение некоторых цифр. Myfin.by попытался разобраться, что оно означает.

Напомним, что с августа прошлого года Нацбанк перестал публиковать структуру ЗВР и комментировать причины их увеличения или уменьшения. Если смотреть динамику резервов с этого момента, то и тут ничего критического не наблюдается. Резервы на начало мая выше, чем в предыдущие месяцы, за исключением февраля и апреля.

Что же привлекло наше внимание к этим цифрам? А то, как они соотносятся с другой финансовой статистикой. А именно, с данными по покупке-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые ежемесячно публикуются и пока еще не закрыты. Напомним, что эта статистика дается в разрезе четырех основных групп участников рынка: предприятия-резиденты, нерезиденты, банки и население.

Испарившиеся миллионы

В этой статистике отдельные данные привлекают уже большее внимание. Предприятия-резиденты продали на чистой основе $184,3 млн, после того как пять месяцев подряд, начиная с ноября 2022 года, были чистыми покупателями. Это максимальная месячная продажа данной категории участников с октября 2021 года.

Что не удивило, так это чистая продажа валюты нерезидентами на $178,2 млн. Нерезиденты остаются чистыми продавцами уже 14 месяцев. Сама сумма продажи этой категории близка к показателям предыдущих трех месяцев с начала года и даже меньше среднемесячной чистой продажи нерезидентов в прошлом году, которая составила около $210 млн.

Единственным чистым покупателем валюты в апреле были банки, которые купили на чистой основе $192,6 млн. Они выступают покупателями третий месяц подряд, причем купили сумму максимальную с марта прошлого года.

И наконец, население, которое продало на чистой основе $107,4 млн. Оно является чистым продавцом валюты третий месяц, а сумма продажи оказалась максимальной с апреля прошлого года. И сложилась она в свою очередь из чистой покупки населением безналичной валюты на $109,6 млн и чистой продажи наличной валюты на $217,0 млн.

Суммарно все четыре категории участников рынка продали на чистой основе в апреле $277,3 млн.

Это максимальная чистая продажа валюты на рынке с октября прошлого года. Обычно при превышении предложения валюты над спросом на нее разницу выкупает Нацбанк, и она попадает в резервы. То есть можно было бы ожидать роста резервов примерно на эту же сумму, а они, напомним, снизились на $130 млн. Разница между ожиданием и действительностью превысила $400 млн, которые без всяких объяснений как будто испарились.

Связь ЗВР и покупки-продажи валюты на рынке

На самом деле далеко не всегда изменение резервов должно точно соответствовать покупке-продаже валюты на рынке. Но обычно, когда такое расхождение имеется, оно легко объясняется с помощью остатков доступной статистики. Так, в начале апреля мы писали о том, что в марте чистый спрос на валюту составил $63,7 млн, и при этом резервы не снизились, а выросли на $329,1 млн. И это легко объясняется изменением цен на золото, которое входит в состав резервов. За март золото подорожало с $1 825 до $1 970 за тройскую унцию (+8%). Именно это и позволило тогда резервам вырасти, несмотря на наличие чистого спроса на валюту, который заставлял Нацбанк продавать валюту из резервов.

Может быть и на этот раз дело в золоте? Нет, сейчас такое объяснение не сработает. За апрель золото подорожало с $1 970 до $1 990 за тройскую унцию (+1%), то есть этот скромный рост скорее способствовал незначительному дополнительному росту резервов и никак не может объяснить «недостачу» примерно $400 млн.

Есть еще в резервах так называемые Специальные права заимствования, или SDR – своеобразная учетная «валюта» МВФ. Изменение ее курса по отношению к доллару США тоже может влиять на оценку ЗВР, но вот незадача: колебание этого курса в апреле оставалось в рамках около 0,1%.

Остается единственный вариант: снижение валютной составляющей ЗВР. Причем речь идет именно о мировых резервных валютах, таких как доллар, евро или юань. Российский рубль в их число не входит и не учитывается в составе резервов, рассчитываемых по методике МВФ.

Таким образом, возникает рабочая гипотеза: в апреле произошло таинственное погашение валютного долга на сумму около $400 млн. В былые времена это можно было бы легко подтвердить или опровергнуть с помощью ежемесячной статистика Минфина по государственному долгу, но вот беда: с весны прошлого года она тоже перестала публиковаться.

Загадка исчезновения $400 млн

Дополнительной загадочности этой истории придает то, что большую часть внешнего валютного долга, в частности долг по еврооблигациям, перевели в белорусские рубли. И выплата таких долгов, осуществляемая в национальной валюте, на состояние валютных резервов не влияет. Впрочем, даже в этом случае инвесторы (преимущественно российские) испытывают сложности в получении белорусских рублей, но это уже отдельная история. Что это за долг, который нельзя было в текущих условиях перевести в белорусские рубли и потребовалось его выплачивать в валюте, а также кто этот загадочный кредитор – остается неясным.

Можно было бы выдвинуть еще ряд гипотез, которые чисто технически могли объяснить снижение ЗВР, например продажа валюты или золота из резервов за российские рубли. Но абсолютно не понятно, для решения каких задач это могло потребоваться, и поэтому такие гипотезы выглядят крайне маловероятными.

Таким образом, сворачивание коммуникаций органами экономического управления с участниками рынка оставляет большое поле для домыслов и предположений. Остается следить за оставшейся доступной статистикой и делать соответствующие выводы.

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