В российские фейки об «украинских боевых гусях» не верят даже лукашенковские чиновники 16.05.2023, 11:49

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В «отравленных комаров» представитель «Минлесхоза» также не поверил.

Представителю «Минлесхоза» Евгению Садыкову во время прямой линии задали вопрос об «украинских боевых гусях и комарах». Как сообщает «Народная Воля», одна из позвонивших спросила, действительно ли эти животные представляют опасность.

«Такие новости похожи на фейковые. Гуси, например, сами по себе агрессивные и без всяких дрессировок могут нападать на человека, защищая себя и потомство. Комары — переносчики множества заболеваний, в том числе смертельно опасных, но на территории республики такие болезни не регистрируются. Воспринимать подобные «новости», на мой взгляд, всерьез не стоит», — заявил Садыков.

Напомним, что о боевых гусях, комарах и другом биологическом оружии в Украине постоянно рассказывает представитель РФ в ООН Игорь Кириллов.

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