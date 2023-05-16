В российские фейки об «украинских боевых гусях» не верят даже лукашенковские чиновники
- 16.05.2023, 11:49
- 1,800
В «отравленных комаров» представитель «Минлесхоза» также не поверил.
Представителю «Минлесхоза» Евгению Садыкову во время прямой линии задали вопрос об «украинских боевых гусях и комарах». Как сообщает «Народная Воля», одна из позвонивших спросила, действительно ли эти животные представляют опасность.
«Такие новости похожи на фейковые. Гуси, например, сами по себе агрессивные и без всяких дрессировок могут нападать на человека, защищая себя и потомство. Комары — переносчики множества заболеваний, в том числе смертельно опасных, но на территории республики такие болезни не регистрируются. Воспринимать подобные «новости», на мой взгляд, всерьез не стоит», — заявил Садыков.
Напомним, что о боевых гусях, комарах и другом биологическом оружии в Украине постоянно рассказывает представитель РФ в ООН Игорь Кириллов.