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«Взгляд был настолько стеклянным, что прям сверху можно было покрывать воском»

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  • 16.05.2023, 11:47
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«Взгляд был настолько стеклянным, что прям сверху можно было покрывать воском»

Полуживой Лукашенко напоминал персонаж из фантасмагории.

Вчера диктатор Беларуси впервые появился перед публикой и... еле разговаривал, пишет телеграм-канал «Кремлевский цирк».

«Его взгляд был настолько стеклянным, что прям сверху можно было покрывать воском и отправлять в музей», — отмечают авторы канала.

Параллель стрелянного взгляд диктатора с фото умирающих советских вождей провел политолог Дмитрий Болкунец.

«Что-то в этом взгляде есть…», — написал политолог.

На неестественное состояние диктатора обратили внимание и авторы телеграм-канала «Город Глуповъ».

«Лукашенко наконец показали публике. Он что-то просипел про то, что белорусские войска уже три дня находятся в повышенной боеготовности после того, как в России были сбиты четыре воздушных судна.

Как из фильма ужасов про музей восковых фигур! Мы живем в фантасмагории, это факт»

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера, 15 мая, пресс-служба Лукашенко показала его фото с неестественно багровым лицом и повязкой от венозного катетера. Вчера диктатора показали с перебинтованной левой рукой. 9 мая узурпатора в Москве заметили с перебинтованной правой рукой.

Позже было опубликовано фото Лукашенко якобы в центральном командном пункте ВВС и войск ПВО. На нем диктатор выглядит как мумия или восковая фигура из музея.

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