Пионтковский: Есть только один человек, который может уничтожить Путина 16.05.2023, 11:57

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Андрей Пионтковский

Отстранение главы Кремля от власти предусматривает два сценария.

Нужен только толчок, чтобы устранить президента России Владимира Путина от власти. «Жесткий» вариант заключается в том, что главу Кремля просто уничтожат физически.

Об этом «24 каналу» сообщил российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, единственный человек, способный устранить Путина, – это его ближайший соратник и «кошелек» Юрий Ковальчук.

«Путин для него полезный инструмент в осуществлении его безумной цели – уничтожение Запада. Теперь он, как умный человек, понял, что инструмент не работает и уничтожение Запада на ближайшую перспективу нужно как минимум отложить», – сказал Пионтковский.

Кто еще заинтересован в устранении Путина

Публицист подчеркнул, что перед Ковальчуком встает проблема военного поражения России и потеря его власти. К союзникам «кошелька» Путина принадлежат генералы Сергей Суровикин и Михаил Мизинцев, а также основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

«Проект Пригожина – одна из творческих идей Ковальчука. Я думаю, что Пригожин советуется и с Ковальчуком. В общем, у них созрел момент, чтобы сказать Путину, что нужно что-то решать», – добавил Пионтковский.

Возможные варианты устранения Путина

По мнению публициста, есть два варианта устранения Путина. «Мягкий» вариант – товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в «украинском вопросе» и самолетом отправился в тибетский монастырь на лечение.

«Жесткий» вариант более лаконичен – Путин устал, упал и умер.

Пионтковский подчеркнул, что для устранения Путина остался только толчок, ведь у главы Кремля нет никаких фанатов, кроме безумных бабушек.

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