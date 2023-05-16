Полина Шарендо-Панасюк провела в карцере 200 суток 16.05.2023, 12:05

Полина Шарендо-Панасюк

С активисткой «Европейской Беларуси» снова нет связи.

Активистку гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк продолжают удерживать в карцере. Об этом сообщил ее муж Андрей Шарендо.

«С Полиной снова пропала связь, она снова в ШИЗО женской колонии №24 (Заречье). Полину бросили в карцер еще 2 мая, по состоянию на 15 мая она еще находилась там. Администрация колонии на «прощание» решила дополнительно поиздеваться и довести количество пыточных суток в нечеловеческих условиях до круглой цифры. За неполные 11 месяцев пребывания в колонии Полина 20 раз каралась штрафным изолятором, в общей сложности провела там 200 суток.

В ближайшие недели Полина будет этапирована в ИВС г. Речицы, где ее ждет уже новый суд и срок. Но точная дата суда пока не известна».

Полину Шарендо-Панасюк задержали в начале января 2021 года и затем осудили на два года лишения свободы, обвинив в применении насилия в отношении милиционеров и их оскорблении, а также в оскорблении Лукашенко. На свободу она должна была выйти летом.

Но в прошлом году ее осудили по ст. 411 УК к еще одному году колонии. В апреле 2023 года против нее завели уже новое дело за «злостное неповиновение администрации колонии».

Поддержать политзаключенную можно по адресу: Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк, ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область.

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