Генерал Сырский: «Вагнеровцы» залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку 2 16.05.2023, 12:10

5,556

Командующий Восточной группировкой войск ВСУ рассказал об увиденном на передовой.

Украинские бойцы под Бахмутом прибегают к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям. Несмотря на то, что у врага больше ресурсов, украинским защитникам удается разрушать планы противника.

Об этом сообщил в Telegram-канале командующий Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

«Бахмутское направление. Посетил командиров и воинов на переднем крае. Каждый из них автор новой страницы истории нашей войны», - написал Сырский.

По его словам, наемники ЧВК «Вагнера» залезли в Бахмут, «как крысы в мышеловку».

«Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы», - отметил Сырский.

Он рассказал, что вместе с командирами частей и подразделений обсудил и принял необходимые решения для продолжения оборонной операции. Были просчитаны все возможные сценарии развития событий.

«Отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 ОМПБР, 3 ОШБР, 5 ОШБР, 24 ОМБР, 56 ОМПБР и других бригад подвиги на поле боя», - написал Сырский.

Напомним, по свежим данным британской разведки, украинские бойцы добились тактического успеха в районе Бахмута. Кроме продвижения к югу от города, ВСУ отодвинули российскую линию фронта северо-западнее города. Вероятно, это позволило возобновить линию снабжения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».