«Вагнеровцы» угрожают расправой российскому генералу-депутату Соболеву

«Вагнеровцы» угрожают расправой российскому генералу-депутату Соболеву6
- 16.05.2023, 12:21
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Наемники записали видеообращение.
Бойцы российской ЧВК «Вагнера», якобы находящиеся под украинским Бахмутом, записали видеообращение к генералу-депутату Виктору Соболеву, который предложил тюремный срок для солдат, которые будут переходить в ЧВК.
На видео они угрожают депутату расправой и оскорбляют его.
Как писал сайт Charter97.org, ранее «вагнеровцы» оскорбляли главу Генштаба РФ Валерия Герасимова.