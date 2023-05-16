«Вагнеровцы» угрожают расправой российскому генералу-депутату Соболеву 6 16.05.2023, 12:21

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Наемники записали видеообращение.

Бойцы российской ЧВК «Вагнера», якобы находящиеся под украинским Бахмутом, записали видеообращение к генералу-депутату Виктору Соболеву, который предложил тюремный срок для солдат, которые будут переходить в ЧВК.

На видео они угрожают депутату расправой и оскорбляют его.

Как писал сайт Charter97.org, ранее «вагнеровцы» оскорбляли главу Генштаба РФ Валерия Герасимова.

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