«Я играю в ресторане, которым владеет отец Леди Гаги» 16.05.2023, 12:19

2,188

Как белоруска в 17 лет переехала в США и стала джазовой певицей.

Ангелине 21 год. Почти пять лет назад она одна переехала в США, окончила университет и вопреки воле родителей, которые ожидали, что девушка пойдет по их стопам и будет врачом, последовала за своей мечтой и стала джазовой певицей, пишет citydog.io.

Как поступить в университет США и сколько это стоит? TOEFL – не менее 80 баллов, оплата – 40 000$ в год

Ангелина родилась и выросла в Минске. Говорит, что всегда мечтала о том, чтобы уехать учиться за границу. И после того, как ее брат поступил в Америку по спортивной стипендии, тоже стала искать для себя варианты.

– Раньше я думала, что грант на обучение можно получить, только если ты профессионально занимаешься спортом. Но когда стала узнавать, то оказалось, что если хорошо сдать экзамены, то стипендию можно получить и на академическое обучение.

Для поступления девушке нужно было сдать два теста (TOEFL и SAT) и написать эссе, в котором ожидается, что студент раскроет себя как личность и расскажет, почему он хочет учиться именно в этом учебном заведении. Экзамены Ангелина сдавала онлайн из Беларуси, но уровень нужно было показать хороший: например, языковой тест TOEFL нужно было сдать не менее, чем на 80 баллов (при максимальных 120).

– Английский я знаю, можно сказать, благодаря родителям. Они нас с братом с детства то на курсы отдавали, то к репетиторам водили. А еще, когда мне было 11 лет, родители думали о переезде во Флориду, поэтому полгода мы прожили там – и это была хорошая языковая практика.

Во время поступления Ангелина подавалась сразу в несколько университетов, но лучший грант ей предложили в Adelphi University – туда она и пошла. Весь грант составил 130 000$, а сумма была разделена на 4 года обучения.

– На тот момент год обучения стоил около 40 000$. И практически всю сумму я смогла выплатить из стипендии – получалось, что грант покрывал 32 500$ в год. В остальном частично помогали родители, частично я сама подрабатывала.

Например, первый год работала на кампусе – разрешено не более 20 часов в неделю. Работа заключалась в том, чтобы помогать обустраивать площадки для разных мероприятий: расставить столы и стулья, настроить звук и т.д.

После я перевелась в другой департамент и помогала иностранным студентам с документами. А позже стала немного зарабатывать и на первых выступлениях в городе.

Как устроена система обучения в США: сам составляешь себе расписание, а на «свободные» классы можно даже йогу взять

Система обучения в Америке совсем не такая, как в Беларуси. В первый год обучения за каждым студентом закрепляется ментор, который помогает выбрать необходимые предметы и составить расписание. На втором году, когда студент уже и сам со всем разобрался, он может выбирать себе предметы самостоятельно – а с ментором только консультироваться при необходимости.

– В каждом университете своя система, но в основном устроено так, что у тебя есть определенное количество кредитов (учебных часов), которые ты должен взять, чтобы выпуститься. В эти кредиты включаются классы по твоей специальности, общее обучение вроде литературы или политики и так называемые «свободные» классы, которые ты выбираешь по своим интересам: например, йога или рисование.

У меня вся семья – врачи, поэтому и я приехала в Америку учиться на нейробиологию. Но еще я всю жизнь занималась и музыкой. В какой-то момент поняла, что на самом деле не хочу связывать свою жизнь с медициной, и взяла себе вторую специальность по джазовому обучению.

Когда я решила, что хочу все-таки заниматься музыкой, хотела даже перевестись в другой университет или перепоступить в колледж. Но из-за разных нюансов делать это было нерационально, поэтому я просто взяла себе вторую специальность в своем же университете – в Америке так тоже можно.

Где жить: по правилам, первый год иностранные студенты должны жить в кампусе

– В университете было такое правило, что все иностранные студенты первый год должны жить в кампусе. Хотя мне там не нравилось: в комнате со мной жила соседка, для двоих пространство было очень маленькое, само помещение не очень красивое, ну и туалет и душевые общественные. Готовить на кухне было неудобно, поэтому я весь год ходила в столовую кампуса (и еда там тоже не очень).

На второй год обучения Ангелина переехала в дом, который они сняли вместе с друзьями. После этого девушка переехала в Бруклин – и уже из города ездила в университет. Во время пандемии, когда цены на жилье сильно упали, Ангелина с подругой и ее другом полгода снимала квартиру на Манхэттене. А потом снова вернулась в Бруклин, где арендовала комнату: «И так совпало, что в соседней комнате тоже жила белоруска».

Что было самым сложным при переезде: «Дома у тебя есть друзья и родители, а в эмиграции поначалу даже поговорить не с кем»

Несмотря на то что история Ангелины звучит достаточно легко, девушка говорит, что было и немало сложностей.

– Сначала ты приезжаешь и оказываешься совсем один в чужой стране. Дома у тебя были и друзья, и родители – а здесь никого нет, да еще и ничего непонятно, потому что все в стране устроено иначе. То есть первое время у тебя однозначно шок: у тебя пока нет плана на будущее, ты не знаешь, что будешь делать, пытаешься разобраться со всеми этими кредитами в университете, боишься, что не успеешь взять все классы в срок и придется ждать еще год, – это очень стрессово.

А еще во время ковида было непонятно, чего ждать и стоит ли оставаться в Америке. Вокруг все закрыто, обучение онлайн – и что делать? Сколько все это продлится?

Для меня самым сложным, пожалуй, было то, что по приезде я оказалась совсем одна. В Беларуси я была довольно «домашним» человеком – и родные всегда были рядом. А с переездом тебе нужно создавать свой социальный круг заново, потому что в чужой стране ты вообще никого не знаешь.

Первыми моими друзьями были такие же иностранцы, как и я (из России, Узбекистана, Кыргызстана), потому что была общая программа, где нас собирали и помогали быстрее адаптироваться: рассказывали, и как все устроено, и где находится ближайший магазин.

Подружиться с американцами тоже не так сложно, но они очень отличаются от нас. Например, у них есть такая особенность, к которой я до сих пор не могу привыкнуть. Если американец улыбается во все 32 зуба и говорит: «Hey! How are you?» – это просто форма приветствия. Никто не ждет, что в ответ ты реально будешь рассказывать, как у тебя дела (и никому это не интересно на самом деле).

Помню, как первое время я пыталась начать говорить, что у меня происходит (в том числе и потому, что часто не с кем было поговорить), – и на меня смотрели круглыми глазами.

А еще у американцев часто можно заметить такую напускную жизнерадостность, они как будто всегда стараются быть на позитиве. Хотя очень зависит от человека, конечно. С одной из моих лучших подруг-американок мы сошлись как раз на том, что с первой же встречи начали друг другу жаловаться, что невозможно найти жилье (смеется). Кстати, с ней мы и жили на Манхэттене.

С чего начались первые шаги в музыке: «Сейчас я полностью себя обеспечиваю, и получается даже откладывать»

Стоит отметить, что родители Ангелины были против того, чтобы она забросила нейробиологию и полностью ушла в музыку. Им хотелось, чтобы у девушки была работа «с более стабильным заработком». Однако Ангелина все же решила идти за мечтой и заниматься тем, чем ей хочется, а не тем, чем должно.

При этом, говорит, нейробиологию она тоже учила и окончила ее хорошо: «Если за что-то берусь, не могу делать плохо». Но все свое свободное время все равно посвящала музыке. А после ковида, когда стали постепенно возвращаться к работе разные заведения, Ангелина начала ходить на джем-сессии, знакомиться с разными музыкантами, брать дополнительные уроки и выступать.

– Я бы сказала, что все это очень круто изменило мою жизнь. Музыка стала не просто предметом в университете, а уже чем-то большим. И именно во время всех этих мероприятий, где я участвовала или выступала, я всему и научилась.

Чтобы договориться о выступлении в каком-нибудь заведении, нужно познакомиться с владельцами или менеджерами, отвечающими за концертную программу. Ангелина говорит, что часто завести такие знакомства можно через других музыкантов. А иногда можно просто прийти в заведение и спросить, есть ли у них живая музыка.

– Именно так мы с моим другом зашли в ресторан, которым владеет отец Леди Гаги. И вот я играю там уже два года – примерно каждые две недели.

За выступления платят по-разному. На каких-то приватных мероприятиях выходит по 300–400$ на человека, на выступлениях в заведениях – чаще 100$. Ангелина говорит, что сумма зависит еще и от того, насколько ты известен в тусовке. Популярным джазовым музыкантам платят и по 1000$ за вечер.

Сейчас у Ангелины в среднем получается по 1–3 выступлению в неделю. Дополнительно она преподает фортепиано и вокал в двух музыкальных школах – в Бруклине и Нью-Джерси. За преподавание девушка получает около 2000$ в месяц. За выступления – еще от 500 до 1000$. Говорит, что этих денег ей вполне хватает, чтобы себя обеспечивать, – получается даже откладывать.

– А еще я вхожу в организацию Women in Jazz, которая поддерживает женщин и небинарных личностей, – добавляет Ангелина. – Потому что большинство джазовых музыкантов – мужчины. А если ты женщина в джазе – значит, вокалистка.

Я своим примером скорее подтверждаю этот стереотип, но на самом деле очень многие женщины играют на инструментах. Однако им сложнее пробиться просто потому, что они девушки, и считается, что их умения немного хуже (хотя это совсем не так).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».