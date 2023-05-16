«Если стукнуть по порогу — посыпется ржавчина» 3 16.05.2023, 12:45

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Как выглядят в Беларуси авто до $2 тысяч.

«Отцу нужно живое авто до $2000 — чтобы до деревни довезло и по дороге не сгнило», — с таким незамысловатым запросом обратился к подборщикам минчанин Павел. Из пожеланий — машина должна быть простой в обслуживании и экономичной. При этом — бензиновой или с ГБО. Что легче — встретить единорога за рулем Passat B3 или найти автомобиль, подходящий под такие критерии?

Журналисты onliner.by отправились на осмотры вместе с подборщиком Максимом — вот что из этого вышло.

Nissan Primera за $1800: пороги, вы где?

Первый в очереди на наш совместный с Good Reputation Cars осмотр — 25-летний Nissan Primera с 2-литровым бензиновым мотором и МКПП. На пробеги, указанные в объявлениях, в нашем случае, кажется, даже нет смысла обращать внимание.

Пока едем, скрещиваем пальцы, чтобы на месте оказалось хоть что-то похожее на кузов — «японец» все-таки. Задача оказалась со звездочкой: Nissan пришлось разглядывать под слоем пыли и следами пролетающих мимо птиц.

Задние сиденья и багажник забиты объемными черными пакетами: надеемся, там нет ничего такого, что бы мы могли позже увидеть в милицейских сводках. Салон пыльный, панель магнитолы отсутствует. Владелец, судя по всему, к продаже совсем не готовился: мотор и трамблер в масле, прокладка явно требует замены (причем давно и настойчиво).

— Это вторая машина в семье, я на ней почти не езжу, — объясняет хозяин не очень товарный вид.

Подборщик подчеркивает: варианты под такой бюджет они с коллегами обычно не ищут — сегодня сделали исключение. Тем не менее Максим внимательно заглядывает под авто с фонариком и включенной камерой на телефоне. Долго вытирать колени об асфальт не пришлось.

— Днища нет, — быстро ставит «диагноз» подборщик. — Порогов тоже.

Пока мы рассматривали трещину на лобовом стекле и печальное состояние резины, машина захлопнулась и сработал центральный замок. Судя по растерянному виду владельца, он к этому не был готов: ключи остались в зажигании. К счастью, у мужчины оказался второй комплект. Он отправился за ним домой, а мы остались караулить авто с открытым капотом.

— Лонжерон с левой стороны уже отсутствует. По правому — обильная коррозия. Глушитель надо варить. Тормозные диски скоро проржавеют насквозь… Может, не будем владельца дожидаться? — обреченно вздыхает Максим.

Но эту «ласточку» мы без охраны не оставили. Дождались владельца, поблагодарили за потраченное время и поехали на следующий осмотр в надежде, что комом будет только первый блин.

Ford Mondeo за $1750: «Доездить и выбросить»

Спешим на осмотр Ford Mondeo 1999 г. в. за $1750 в эквиваленте. Под капотом — 1,8-литровый бензиновый мотор и МКПП.

Прибыли на стоянку. Звоним. «Ну вы кузов пока посмотрите, а я скоро подойду», — обещает владелец. Окей, смотрим. Хорошо заметно, что машину к продаже готовили, но не то чтобы очень аккуратно: в ход в основном шел баллончик. Заодно изменили цвет противотуманки — хотя, возможно, это такой тюнинг, но мы просто не поняли. Со сколами тоже не заморачивались — просто покрасили поверх.

— Днище варилось, — показывает Максим. — Пару лет машина поездит. Резины хватит на одно лето. Задние тормозные диски — в обильной коррозии и под замену. Ну зато лобовое целое.

Вновь набираем владельцу с вопросом, где он — увы, перед нами далеко не музейный экспонат и смысла молча водить вокруг него хороводы нет. «А вы кузов посмотрели, да? Точно выходить?» — уточняет мужчина.

И снова 10 минут ожидания. А пока обсуждаем: перед нами предстанет перекуп или нет? Транзиты, свежий косметический ремонт, объявление в топе на всех сайтах — есть намеки, что все-таки да. Наконец дожидаемся хозяина, который открывает и заводит машину.

— Слышно, как на холодную цокают гидрокомпенсаторы в моторе. Видны масляные отложения. По подкапотному пространству можно определить, что тотальных ДТП не было. Лонжероны и стаканы на месте. Удивительно, но они обработаны антикором, — отмечает Максим. — Провисает потолок сзади, нет некоторых пластиковых элементов и кнопок в салоне.

Крышка багажника держится на упорах, но закрывается не с первого раза. «Доездить и выбросить», — резюмирует Максим.

Volkswagen Golf за $1950: если стукнуть по порогу — посыпется ржавчина

На очереди — два «Гольфа». Начинаем с трехдверного: 1998 год в описании, 1,6-литровый бензиновый двигатель, МКПП.

«Продаю живого «Гольфика». В одних руках — более 6 лет. Состояние достойное. Кузов ровный и живой, в сварочных работах не нуждается. Конечно, имеет небольшие нюансы. По двигателю никаких проблем нет, работает ровненько и хорошо едет. Диски с полочкой, такие и сегодня стоят неплохих денег. Резина в хорошем состоянии. Продается в связи с переездом», — гласило объявление (сейчас машина уже продана).

А что по факту? На дверях, крыльях и крышке багажника есть «жучки». Видимо, их подкрашивали из баллончика, но, к сожалению, коррозия так легко не выводится. Подборщик слегка стукнул пальцами по порогу — посыпалась ржавчина.

— Вторичный окрас по всей машине, но шпатлевки практически нигде нету, даже в самых «больных» местах, — удивляется Максим. — Целое лобовое стекло, неплохая резина, аккуратный салон…

Днище латаное, лонжероны более-менее живы. Задней банки глушителя просто нет. Элементы подвески — в коррозии, не факт, что в дальнейшем это все не рассыпется. На арках — пластиковые фендеры. Возможно, они прикрывают ржавчину. Передние диски под замену, они зачем-то покрашены из баллончика.

— В общем, за $1800 ловить здесь нечего. Поехали! — выносит вердикт подборщик.

Volkswagen Golf за $1799: лучик надежды в темном царстве этого ценового сегмента

Внешне этот Volkswagen Golf 1995 г. в. с 1,6-литровым бензиновым мотором и МКПП слез не вызывает — уже хорошо. Но картина далека от идеала: есть царапины и вмятина, передние крылья под замену. Мужчина, подъехавший презентовать нам авто, с ходу объясняет: машина — сына. Его забрали в армию, и не хотелось бы, чтобы «Гольф» все это время простаивал — неизвестно, что после этого от него останется.

Из приятных бонусов — в бардачке нашлась сервисная книжка со свежими записями. Масло и фильтры, например, поменяли совсем недавно, как и прокладку клапанной крышки.

— Передние тормозные диски и колодки нужно менять прямо сейчас. Передний левый стакан переваренный и не так уж и плохо. Правый — родной и живой. Есть масляные отложения, в том числе в районе стыка с коробкой, — показывает подборщик и, присев в авто, добавляет: — Водительское сиденье — в мусорку: железка в спину упирается.

— Зато люк есть, — пытаемся немного приободрить Максима.

— Он не открывается, герметиком залит, — признается отец владельца.

Со слов продавца, пороги переваривались вместе с днищем три года назад. Это было сделано, к слову, на совесть. В нише запаски подборщик тоже не нашел ничего криминального. А вот шины лысые, но нам пообещали отдать летний комплект.

— Правый задний фонарь бит. Бленда и поворотники в бампере — на саморезах, — продолжает осмотр Максим. — В общем, тут подмазали, там подмазали — поехали кататься. Но суровая реальность авторынка в этом ценовом сегменте такова: это лучшее, что мы видели.

Opel Ascona за $1700: ехали смотреть музейный экземпляр, но разочаровались

«Таких в СНГ больше нет, родной пробег — 144 000 километров. Родная краска, авто 30 лет в одних руках, зимы никогда не видело», — гласило объявление о продаже этого Opel Ascona 1987 г. в.

Фотографии тоже внушали надежду, поэтому мы, недолго думая, рванули осматривать почти музейный экземпляр. К сожалению, реальность оказалась не такой безоблачной.

У нынешнего владельца, как он сам признался, машина и года в руках не пробыла. Но мужчина утверждает, что приобрел авто «у дедушки», который проездил на нем не одно десятилетие. Почему продает так скоро? «Сын захотел бээнвэ!» — признался хозяин.

— Задние арки однозначно переваривать! На заднем левом крыле огромный «жук», нужно локально его красить. Шпатлевка явно здесь есть, двери красились. Водительская при этом снова требует внимания — в районе молдинга сквозная коррозия. Как и в правом пороге, кстати, — перечисляет Максим, разбивая вдребезги наши иллюзии. — По днищу отходит то ли мастика, то ли антикор.

Правая передняя дверь — мятая. Нынешний владелец авто утверждает, что у того самого дедушки в гараже машину слегка прижало воротами.

Салон для такого возрастного экземпляра в неплохом состоянии. Порвана только спинка водительского сиденья.

— Под капотом, я бы сказал, все цивильно. Масляных подтеков нет. Я на машине проехался, так что по «техничке» ставлю хорошую оценку. Но это далеко не «музей», и цена, на мой взгляд, — около $800, — подытожил подборщик.

Под конец нашего осмотра машина вместе с ключом в зажигании снова захлопнулась и… автоматически закрылась. Да, мы не шутим, история с Nissan повторилась. Владельцу ничего не оставалось, кроме как отправиться за вторым ключом в квартиру, а нам с пустыми руками и без положительного для клиента результата — домой.

Прогноз неблагоприятный: поиски продлятся пару недель, казалось нам. Но уже на следующий день Максим сообщил хорошую новость: найдена мечта белоруса — живой Volkswagen Passat B3 1989 г. в. Мотор бензиновый и кузов не универсал, но клиент счастлив: с продавцом успели ударить по рукам и согласовать дату совместной поездки в МРЭО. Изначальная цена — $2200, но подборщик помог сторговать $800. «Переливает карбюратор, сифонит в районе коллектора, нужно заменить техжидкости и дверную ручку... Вложиться придется (как и в любое авто из этого ценового сегмента), но это меньшее из зол, что мы с вами видели», — уверил нас Максим. Повезло? Надеемся, что это действительно так и Passat не окажется ящиком Пандоры, который откроется сразу после переоформления.

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