Китай взвешивает остатки Путина 16.05.2023, 12:47

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Что означает визит спецпредставителя КНР в Украину.

16 мая в Киев должен прибыть специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Визит запланирован в рамках «мирных инициатив» Китая касательно войны России против Украины.

По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, возлагать большие надежды на первый визит спецпредставителя не стоит – Ли Хуэй приедет на разведку. Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, украинское направление внешней политики Китая было прервано войной. Находясь три дня в Москве, Си Цзиньпин демонстративно проигнорировал другую сторону войны и не позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, хотя такие слухи были.

«Было такое ощущение, что украинского направления в политике Китая больше нет. Но после звонка Зеленскому отношения между Китаем и Украиной возобновились. Визит китайского спецпредставителя имеет целью узнать, как можно наладить отношения между странами и какими они будут», – отметил Яковенко.

Журналист считает, что Китай внимательно наблюдает за ситуацией на поле боя, наблюдает за путинским режимом и за тем, как он уходит в небытие – ожидает момент, когда нужно будет подтолкнуть этот режим к полному исчезновению.

«Думаю, что Китай взвешивает, сколько еще времени осталось Путину, и какие перспективы в отношениях с Украиной: экономические, политические и т.д», – добавил Яковенко.

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