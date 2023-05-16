Эксперты назвали десять лучших электромобилей с пробегом 1 16.05.2023, 12:51

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Они сочетают в себе цену и качество, а также обладают достаточным запасом хода.

Электромобили давно стали полноценными игроками на рынке. Если ранее к представителям этого сегмента были претензии относительно скромного запаса хода, то с каждым годом их становится меньше. Ведь современные модели могут проехать на одном заряде более 300 км, пишет «Автоцентр».

Эксперты британского издания What Car протестировали все модели электромобилей, которые в настоящее время доступны на вторичном европейском рынке. И выделили десятку лучших, которые отлично сочетают в себе цену и качество, а также обладают достаточным запасом хода.

В ТОП-10 лучших электрокаров вошли:

Opel Corsa-e

Volkswagen ID.3

MG ZS EV

Peugeot e-208

Audi E-tron

Kia e-Niro

Hyundai Kona EV

Renault Zoe

Jaguar I-Pace

Tesla Model 3

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