Эксперты назвали десять лучших электромобилей с пробегом

Эксперты назвали десять лучших электромобилей с пробегом1
- 16.05.2023, 12:51
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Они сочетают в себе цену и качество, а также обладают достаточным запасом хода.
Электромобили давно стали полноценными игроками на рынке. Если ранее к представителям этого сегмента были претензии относительно скромного запаса хода, то с каждым годом их становится меньше. Ведь современные модели могут проехать на одном заряде более 300 км, пишет «Автоцентр».
Эксперты британского издания What Car протестировали все модели электромобилей, которые в настоящее время доступны на вторичном европейском рынке. И выделили десятку лучших, которые отлично сочетают в себе цену и качество, а также обладают достаточным запасом хода.
В ТОП-10 лучших электрокаров вошли:
Opel Corsa-e
Volkswagen ID.3
MG ZS EV
Peugeot e-208
Audi E-tron
Kia e-Niro
Hyundai Kona EV
Renault Zoe
Jaguar I-Pace
Tesla Model 3