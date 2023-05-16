Российские вертолеты Ми-35М не долетели для Беларуси 16.05.2023, 13:13

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Командующий ВВС и войск ПВО попал в неловкую ситуацию во время постановки с «восковым» Лукашенко.

Вчера Лукашенко посещал 1072-й центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

После своего доклада командующий ВВС и войск ПВО Андрей Лукьянович пообщался с пропагандистами. Затронул и вопросы закупки нового вооружения для ВВС и войск ПВО.

В частности он заявил, что «мы ожидаем в этом году поставку новых зенитных ракетных комплексов. И для авиации — новые самолеты Су-30СМ».

Напомним, что в начале февраля 2023 года Лукьянович в интервью пропагандистам рассказал, что до начала апреля ВВС РБ получат из РФ 4 вертолета Ми-35М. Однако по состоянию на текущий момент вертолеты до РБ так и не долетели, отмечают белорусские мониторинговые группы.

Примечательно, что вчера во время общения с пропагандистами Лукьянович решил вообще не упоминать вертолеты Ми-35М, которые полтора месяца как должны были бороздить воздушное пространство Беларуси. Из этого можно сделать вывод, что поставка указанных вертолетов если не отменена окончательно, то по крайней мере отложена на неопределенный срок.

А Лукьянович уже побаивается называть конкретные дедлайны поставки вертолетов, ведь срок за «распространение заведомо ложных сведений о деятельности ВС РБ» никто не отменял.

Символично, что «Рособоронэкспорт» на выставке MILEX-2023, которая пройдет с 17 по 20 мая в Минске, покажет и вертолет Ми-35М (по нашим данным, он еще не прилетел в РБ для участия в выставке). Остается надеяться, что подчиненные Лукьяновича воспользуются возможностью хотя бы посмотреть и потрогать вертолет (раз летать пока не получается).

Ми-35М — российский транспортно-боевой вертолёт круглосуточного применения. Предназначен для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

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