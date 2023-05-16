Буданов: У Путина есть проблемы с наркотическими средствами 1 16.05.2023, 13:21

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фото: ap

Главу РФ могут устранить с помощью «табакерки».

У президента Российской Федерации Владимира Путина есть «проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств».

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову. Он надеется, что российский лидер недолго еще будет жить.

«Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много», — отметил Буданов.

Он также добавил, что глава российской ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин может одержать победу во внутреннем противостоянии в России. Кроме того, начальник ГУР ответил «да» на вопрос, могут ли Путина устранить «табакеркой» (отсылка на убийство российского императора Павла I, которого забили золотой табакеркой) и установить в России новый режим.

Болезни Путина - что известно

В течение последних лет Путину приписывают самые разнообразные заболевания, среди которых болезнь Паркинсона и онкология. При этом у Кремля отмечают, что 70-летний президент РФ здоров. Но публика обратила внимание на разнообразные симптомы - от неподвижной руки до подозрительного кашля.

В ГУР давно утверждают, что российский диктатор болен раком, и жить ему осталось недолго. Тот факт, что Путин еще жив, публично ставил под сомнение президент Украины Владимир Зеленский.

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