Буданов: У Путина есть проблемы с наркотическими средствами

Буданов: У Путина есть проблемы с наркотическими средствами1
- 16.05.2023, 13:21
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Главу РФ могут устранить с помощью «табакерки».
У президента Российской Федерации Владимира Путина есть «проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств».
Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью блогеру Сергею Иванову. Он надеется, что российский лидер недолго еще будет жить.
«Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж и много», — отметил Буданов.
Он также добавил, что глава российской ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин может одержать победу во внутреннем противостоянии в России. Кроме того, начальник ГУР ответил «да» на вопрос, могут ли Путина устранить «табакеркой» (отсылка на убийство российского императора Павла I, которого забили золотой табакеркой) и установить в России новый режим.
Болезни Путина - что известно
В течение последних лет Путину приписывают самые разнообразные заболевания, среди которых болезнь Паркинсона и онкология. При этом у Кремля отмечают, что 70-летний президент РФ здоров. Но публика обратила внимание на разнообразные симптомы - от неподвижной руки до подозрительного кашля.
В ГУР давно утверждают, что российский диктатор болен раком, и жить ему осталось недолго. Тот факт, что Путин еще жив, публично ставил под сомнение президент Украины Владимир Зеленский.